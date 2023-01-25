Канада виплатить корінним народам понад 2 млрд дол.: причина

Кошти мають бути використані на відновлення, захист, пропагування та підтримку мов та культури корінних народів

Уряд Канади та представники понад 300 корінних народів, які проживають на території країни, домовилися про фінансову компенсацію за шкідливу попередню державну політику у розмірі 2,8 млрд канадських дол. (близько 2,1 млрд дол. США). Про це повідомляє CBC News.

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«Федеральний уряд та 325 корінних народів погодилися 2,8 млрд дол. врегулювати колективний позов, яким вимагалася виплата репарацій за втрату мови й культури, зумовлену індіанськими школами-інтернатами», – йдеться у матеріалі.

Зазначається, що це рішення ще має бути затверджене Федеральним судом перед тим, як кошти почнуть виплачуватися постраждалим, які подали позов проти уряду Канади ще в 2012-му році.

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«Канада погодилася перерахувати 2,8 млрд дол. компенсаційних коштів до нового трастового фонду, який діятиме 20 років, якщо суд затвердить угоду. Фонд діятиме незалежно від федерального уряду», – зазначає видання.

Кошти мають бути використані на відновлення, захист, пропагування та підтримку мов та культури корінних народів.

Раніше повідомлялося, що шість корінних народів Росії створюють Лігу вільних націй – політичну платформу з метою деколонізації народів РФ та набуття її суб’єктами реального суверенітету.