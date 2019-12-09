Холодницький розповів про листування з пранкером Джокером



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Глава САП Назар Холодницький

Пранкер писав від імені глави спеціалізованої антикорупційної прокуратури та низки народних депутатів

Глава спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький повідомив, що листувався з пранкером, який називає себе Джокер і той пообіцяв йому надати зібрану інформацію.

Про це сказав Холодницький в коментарі програмі Факти Тижня на каналі ICTV.

«Він представився Джокером. Теж написав з фотокартки Генпрокурора, сказав, що у нього є купа інформації. На моє прохання видати її нормально, в офіційному порядку, він сказав, що ще не час, але він це обов'язково зробить», - заявив він.

Також Холодницький розповів, що йому стало відомо про спроби пранкера розіграти народних депутатів від його імені. Зокрема, від імені голови САП невідомий писав нардепу від фракції «Слуга народу» Юрію Корявченкову. Але пранк не вдався, у Корявченкова був справжній номер Холодницького. До того ж пранкер писав російською мовою, а глава САП каже, що використовує тільки українську мову в листуванні.

На думку Холодницького, пранки в українській політиці - тренд 2019 року, і за ними може стояти не одна людина, а ціла команда.

При цьому використовувати матеріали пранкера в кримінальних провадженнях поки неможливо, наголосив прокурор.

Нагадаємо, що пранкер, який називає себе Джокер, від імені Генпрокурора Руслана Рябошапки і глави офісу президента Андрія Богдана пише народним депутатам, чиновниками уряду і мерам українських міст. Серед його жертв нардепи Богдан Яременко, Михайло Радуцький, Микола Тищенко, Володимир В'ятрович та інші.

Раніше народні депутати не змогли призначити головою комітету з питань зовнішньої політики нардепа від «Слуги народу» Єлизавету Ясько. Незгода в Раді викликала те, що одним проектом постанови пропонувалося звільнити Яременка і призначити Ясько.

Як повідомлялось, 2 грудня «Слуга народу» вирішила висунути кандидатуру депутатки Ясько на посаду голови міжнародного комітету Ради замість Яременка.

Нагадаємо, у жовтні Яременка заскочили за листуванням з повією у Раді. У листуванні йшлося про надання інтимних послуг за гроші. Так, на фото видно, як Яременко, не відриваючи пальця від кнопки для голосувань, листувався з 32-річною Аліною, яку питав про умови зустрічі. Жінка виклала свої розцінки та описала, які секс-послуги пропонує, а на які має табу. Нардеп потім заявив, що скандал організував він сам.

Яременко написав у Facebook, що листування сфабриковане спеціально для журналістів, але згодом видалив цей пост і розмістив вибачення.