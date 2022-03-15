Хотів втекти з України. Мешканець Ірпеня заплатить великий штраф за хабар прикордонникам

Обвинувачений, який є військовозобов’язаним, хотів відкупитися за $3 тис. незаконний перетин держкордону

36-річний мешканець Ірпеня, що на Київщині, отримав штраф на суму 34 тис. грн за надання неправомірної вигоди. Про це повідомляє Чернівецька обласна прокуратура з посиланням на вирок суду.

У суді слідство довело, що 2 березня обвинувачений, достовірно знаючи що в умовах воєнного стану чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено покидати межі України, намагався перетнути держкордон через МПП «Мамалига» у Дністровському районі Чернівецької області. Для цього надав прикордонникам $3 тис. за сприяння у безперешкодному перетині кордону.

Окремо суд конфіскував у дохід держави суму вилученого хабара.

Раніше Державна прикордонна служба назвала суми хабарів, які громадяни пропонували за виїзд з України. Зокрема, громадяни Василь Б. та Антон Д. 1983 р.н., Костянтин 2003 р.н.,Едуард Г. 1971 р.н.,Василь К. 1984 р.н., Олег Д. 1987 р.н. та Тенгіз Щ. 1962 р.н. в пунктах пропуску «Шегині», «Краківець»,«Тисa», «Смільниця», «Косино», «Рава-Руська» та «Серпневе», загалом пропонували хабарі у 900 євро та $2,1 тис.