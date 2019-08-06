Прем'єр-міністр Богдан та генпрокурор Портнов. Як виглядають мрії Коломойського

Сергій Фурса Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

Сергій Фурса

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ігор Коломойський

Богдан хороший, бо він проти Сороса

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Коломойский через Дубинского в интервью страна юа (вот это концентрация зла в одном абзаце) дал понять, что хочет видеть премьер-министром Богдана, а генеральным прокурором Портнова. Что ж, посмотрим, реализуется ли и это желание Коломойского или Золотая Рыбка уже исчерпала себя. Пока что работала исправно, впрочем. И, главное ведь, Богдан хороший, потому что он против Сороса. Известного всемирного зла, паука, представителя масонской ложи, которая тянет свои руки к Украине. Только Богдан может победить рептилоидов. Как любой американский президент, когда на страну нападают полчища инопланетян.

А еще как оказалось, почти все, что случилось хорошего с Украиной за последние годы – во всем виноват Сорос. Надо старику памятник поставить. Вот что говорит говорящая часть тела Коломойского:

Цитата:

– Потому что Богдан – это не о них. Не за Сороса. Хотя его система влияния на государство во времена Порошенко стала довольно весомой, если не абсолютной. Взять ту же Ульяну Супрун, которая ничего из себя не представляла, кроме интересов Джорджа Сороса. То же самое можно сказать и о Нефедове, о Рашковане, который является человеком Пинчука. Для Пинчука фонд Джорджа Сороса финансировал создание программы выхода экономики из кризиса в 2014 году

С Богданом другая ситуация. Он представляет угрозу для части «независимой» прессы, созданной и финансируемой Соросом и его партнерами, например, «Новое время», «Украинская правда», «Наші гроші». Вот они и формируют ему имидж плохого политика.

Конец цитаты. Фух.

Выходит, все хорошее, или почти все (децентрализация это к сожалению не Сорос, по крайней мере пока об этом не говорят) что было сделано в Украине за последние годы – это Сорос.

Оказывается, медицинскую реформу, придумал Сорос. Вот ведь дед, 90-лет в обед, уже от управления своим фондом отошел, а про украинцев думает. Оказывается, гос закупки лекарств (аптеки непричем!!!) подешевели на 40% благодаря Соросу. Ну спасибо надо сказать человеку. И схемы фармацевтической мафии тоже приказал закрыть Сорос. Ну а что, молодец. Хочет чтобы украинцы были здоровыми. Вопрос, конечно, чем Соросу гомеопаты и экстрасенсы не угодили, которых гоняет Супрун? Но может просто они все знают, видят руку Сороса и поэтому он с ними борется. А чтобы устроить геноцид украинцев (земли освободить, завести сюда послушных кого-то) Сорос приказал разрешить мочить манту и сидеть на сквозняке. Коварный дед. Сам небось на сквозняке не сидел никогда.

Оказывается, систему Прозорро тоже приказал внедрить Сорос. Что ж, это он просто ночной кошмар украинских решал, годами сидевших на тендерах. Прозрачные гос закупки, которые не давали покоя многим, что выливалось в законы Ляшка, прозрачная приватизация. И все это благодаря Соросу. Мировой мужик. Тут даже подвох придумать тяжело. Хотя, может у него есть доля в легендарных польских трамваях, которые всегда используют как пример демоничности Проззоро, которое, как говорят источники, дискриминирует украинского производителя. И не беда, что Прозорро – это о цене, а по ценам мы как раз и можем конкурировать, в результате чего львиную долю тендеров выигрывает именно национальные производители. Но польские трамваи. Точно там есть доля Сороса. Ради этих трамваев дед, наверное, все и задумал. А теперь Нефедова на таможню отправил. Тоже, видать, замыслил недоброе. Хочет взять под контроль контрабанду сигарет в Венгрию, через Закорпатье. Сорос же венгр, там родился. Вот теперь будет захватывать власть в Будапеште монополизировав рынок контрабанды сиигарет из Украины. У коварный дед.

Оказывается и макрофинансовая стабилизация – это все Сорос. То что мы не упали в пропасть как Венесуэла, то что ВВП растет уже 3 года подряд, а средние зарплаты вышли на исторический максимум для Украины (особенно если брать по покупательной способности) – это все Сорос. Может он просто купил варранты и ему выгоден рост украинского ВВП? Вот коварный дед. Заставляет сделать все, чтобы экономика росла. И опять из своего интереса. Наверное, будет Сорос и земельную реформу продвигать. Ясно же, это повысить ВВП, а значит дед снова заработает. Ух, коварный.

Почему Рашкован от Сороса непонятно пока, и как его делят между собой Пинчук и Сорос тоже не ясно. Но наверное потому что был в руководстве Нацбанка. А там, ясное дело, все от Сороса. Ведь это Сорос хотел очистить банковскую систему. Зачем не ясно, может Приватбанк ему понравился. Но тоже, получается, самая успешная реформа, которую всегда выделяли и инвесторы и кредиторы – дело рук Джорджа. И в результате гривна стабильна уже три года, хоть ее и никто не держит. Иногда даже укрепляется излишне. И в результате банковская система самая надежная за всю историю Украины. Вот уж хитрый Сорос. Фунт британский обвалил, а гривне помогает. Кто этого Сороса поймет.

И пресса, тоже. Вот ведь беда. «Новое время» единственное, кто не берет джинсу согласно всем расследованиям, и тут опять рука Сороса. Все за что не берется Джордж, все у него хорошо выходит. Который, как известно, за Порошенко. Почему при этом он организовал скандал со Свинарчуками (Бигус ведь тоже Сороса, Дубинский врать не будет), который ударил по рейтингу Порошенко – вот это не ясно. Наверное слишком сложная игра. Но скоро явно его выведут на чистую воду.

Мировой мужик. Жаль только, он про это не знает. Как минимум ему бы стало весело. Дед уже на пенсии, отошел даже от управления Фонда. Наслаждается жизнью где-то в Нью-Йорке. Черт побери, мировая ведь жизнь. Жизнь надо прожить так, чтобы в твои 90 с гаком тобой продолжали пугать младенцев и не только. И ведь пугают. И ведь боятся.

Джерело: блог Сергія Фурси

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