Хто викинув з ефіру «Еспресо», «Прямий» і «5 канал»? «ЄС» вимагає покарати винних у диверсії

Журналісти назвали рішення про відключення незаконним

Відключення телеканалів негативно сприймається багатомільйонною аудиторією українців та отримало критичну критичну оцінку наших міжнародних партнерів.

В ефірі Прямого, П’ятого, Еспресо, серед іншого, виходили програми важливих міжнародних партнерів – редакції «Голосу Америки», ВВС, Радіо Свобода, Франс 24.

«Весь світ сьогодні захоплюється гідністю і відвагою українців, які виборюють демократію і свободу.

Не гідно в такий відповідальний і важкий час подавати суспільству і світу інші сигнали – про політичну цензуру, вибірковість і тиск на медіа.

«Європейська Солідарність» розцінює відключення трьох телеканалів як інформаційну диверсію, направлену на підрив єдності і демократичних засад держави.

Вбачаємо в діях керівника концерну РРТ перевищення службових повноважень і корупцію, коли він самоосібним рішенням виключив канали з ефіру. За нашою інформацією, зараз керівник концерну РРТ знаходиться у відпустці, що носить характер державної зради – вирубити канали і піти відпочивати під час війни. Наша фракція хотіла зустрітися з керівником РРТ і ми отримали інформацію, що він у тижневі відпустці.

Звертаємося до ОГПУ з вимогою порушити кримінальне провадження за фактом перевищення службових обов’язків керівником концерну РРТ.

Вимагаємо від прем’єр-міністра і уряду негайно розглянути на своєму засіданні питання невідповідності керівника концерну РРТ займаній посаді.

Вимагаємо від всіх причетних до цієї інформаційної провокації проти держави і придушення свободи слова та права журналістів на професію негайно повернути канали в багатонаціональну платформу DVB-T2, негайно виконати Указ президента щодо долучення колективів каналів до створення спільного марафону і надати трьом патріотичним каналам слот у спільному ефірі.

Звертаємося до всіх парламентських фракцій і журналістів інших телеканалів, які отримали слот в загальнонаціональному марафоні, публічно підтримати колективи телеканалів П’ятий, Прямий і Еспресо», – заявляє «Європейська Солідарність».

Нагадаємо, вранці, 4 квітня представники Концерну радіомовлення, радіозв’язку і телебачення (Концерн РРТ) без будь-яких законних підстав, на власний розсуд вимкнули мовлення телеканали «Прямий», «П‘ятий» та «Еспресо» в цифровій мережі Т2.