У Туреччині розпочалися переговори Кулеби з Лавровим

Українська сторона особливих очікувань від зустрічі немає

У Туреччині розпочалася зустріч очільника МЗС України Дмитра Кулеби з головою МЗС країни-агресорки Сергієм Лавровим. Про це повідомив прессекретар МЗС України Олег Ніколенко.

Переговори тривають в Анталії, у тристоронній групі. «В Анталії розпочалися переговори за участі міністрів закордонних справ України, Туреччини та РФ щодо припинення російської агресії проти України», – йдеться у повідомленні.

Очільник нашого МЗС наголосив, що українська сторона готується, аби максимально ефективно провести ці перемовини. Втім, завищених очікувань від них – немає.

Кулеба назвав вимоги, які висуватимуть росіянам:

припинення вогню;

звільнення українських територій;

вирішення усіх гуманітарних питань та катастроф, створених російською армією.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу повідомив, що у четвер, 10 березня, в Анталії, Туреччина, запланована тристороння зустріч очільників МЗС Туреччини, України та Росії.