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    У Туреччині розпочалися переговори Кулеби з Лавровим

    Українська сторона налаштована максимально ефективно провести ці перемовини - У Туреччині розпочалися переговори Кулеби з Лавровим
    Українська сторона налаштована максимально ефективно провести ці перемовини
    фото: Олег Ніколенко/Facebook

    Українська сторона особливих очікувань від зустрічі немає

    У Туреччині розпочалася зустріч очільника МЗС України Дмитра Кулеби з головою МЗС країни-агресорки Сергієм Лавровим. Про це повідомив прессекретар МЗС України Олег Ніколенко.

    Переговори тривають в Анталії, у тристоронній групі. «В Анталії розпочалися переговори за участі міністрів закордонних справ України, Туреччини та РФ щодо припинення російської агресії проти України», – йдеться у повідомленні.

    Очільник нашого МЗС наголосив, що українська сторона готується, аби максимально ефективно провести ці перемовини. Втім, завищених очікувань від них – немає.

    Кулеба назвав вимоги, які висуватимуть росіянам:

    • припинення вогню;
    • звільнення українських територій;
    • вирішення усіх гуманітарних питань та катастроф, створених російською армією.

    Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу повідомив, що у четвер, 10 березня, в Анталії, Туреччина, запланована тристороння зустріч очільників МЗС Туреччини, України та Росії.


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      Теги: Туреччина МЗС Росія міністр санкції війна Сергій Лавров Дмитро Кулеба #stoprussia
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      У Туреччині розпочалися переговори Кулеби з Лавровим