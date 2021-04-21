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    У Бразилії при посадці розбився літак

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    У Бразилії літак розбився при посадці - У Бразилії при посадці розбився літак
    У Бразилії літак розбився при посадці
    Фото: Globocop/ TV Globo

    Лайнер виконував тестовий політ після технічного обслуговування в аеропорту міста Белу-Орізонті

    В результаті аварії легкого реактивного літака Learjet 35 при посадці в бразильському аеропорту Пампулов одна людина загинула і двоє отримали травми. Про це повідомляє портал G1.

    За попередньою інформацією, літак сідав з нерозкритим шасі.

    За даними пожежної служби, загинув 76-річний другий пілот Еустакіо Авелар.

    Повідомляється, що восьмимісне повітряне судно 1976 року випуску перед катастрофою виконувало тестовий політ після технічного обслуговування в аеропорту міста Белу-Орізонті, на борту перебували троє: два пілоти і пасажир.

    Перший пілот, 28-річний Габріель Сантуш Назарет, вертольотом доставлений в лікарню у важкому стані, пасажир, який перебував в салоні, відбувся ударами.

    З'ясуванням причин інциденту займаються співробітники Центру розслідування і запобігання авіаційних подій Cenipa.

    Раніше повідомлялося, що в Еквадорі шестеро людей загинули під час аварії літака.

    Також у результаті падіння гелікоптера неподалік міста Бьютт у штаті Аляска загинув чеський мільярдер Петр Келлнер.

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    Теги: політ авіакатастрофа літак Бразилія розслідування
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