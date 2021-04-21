У Бразилії при посадці розбився літак

У Бразилії літак розбився при посадці

Лайнер виконував тестовий політ після технічного обслуговування в аеропорту міста Белу-Орізонті

В результаті аварії легкого реактивного літака Learjet 35 при посадці в бразильському аеропорту Пампулов одна людина загинула і двоє отримали травми. Про це повідомляє портал G1.

За попередньою інформацією, літак сідав з нерозкритим шасі.

За даними пожежної служби, загинув 76-річний другий пілот Еустакіо Авелар.

Повідомляється, що восьмимісне повітряне судно 1976 року випуску перед катастрофою виконувало тестовий політ після технічного обслуговування в аеропорту міста Белу-Орізонті, на борту перебували троє: два пілоти і пасажир.

Перший пілот, 28-річний Габріель Сантуш Назарет, вертольотом доставлений в лікарню у важкому стані, пасажир, який перебував в салоні, відбувся ударами.

З'ясуванням причин інциденту займаються співробітники Центру розслідування і запобігання авіаційних подій Cenipa.

Раніше повідомлялося, що в Еквадорі шестеро людей загинули під час аварії літака.

Також у результаті падіння гелікоптера неподалік міста Бьютт у штаті Аляска загинув чеський мільярдер Петр Келлнер.