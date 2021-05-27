Імунітет до коронавірусу може зберігатися роками – нове дослідження

Після легкого перебігу Covid-19 в інфікованих зберігається тривалий захист від повторного зараження

Вчені з Медичної школи Вашингтонського університету в Сент-Луїсі з'ясували, що після легкої форми Covid-19 в організмі перехворілих залишаються імунні клітини, що виробляють антитіла. Вони можуть зберігатися навіть протягом усього життя, йдеться у статті, опублікованій на сайті навчального закладу.

Як відомо, під час вірусної інфекції імунні клітини, що виробляють антитіла, швидко розмножуються і циркулюють у крові. Як тільки інфекція проходить, більшість таких клітин відмирає, і рівень антитіл у крові падає.

Але невелика популяція клітин, що продукують антитіла, які називаються довгоживучими плазматичними клітинами, мігрує в кістковий мозок і осідає там, постійно виділяючи низькі рівні антитіл у кровотік, щоб захистити себе від нового контакту з вірусом.

Щоб з'ясувати, чи є в тих, хто одужав після легких випадків Covid-19, довгоживучі плазматичні клітини, що виробляють антитіла, група біологів проаналізувала зразки крові 77 осіб і зразки кісткового мозку 18 осіб.

У більшості учасників експерименту були легкі випадки Covid-19.

Як і очікувалося, рівні антитіл у крові швидко впали в перші кілька місяців після зараження, а потім, в основному, вирівнялися, але деякі антитіла можна було виявити навіть через 11 місяців після зараження.

Крім того, 15 з 18 зразків кісткового мозку людей, що перехворіли на Covid-19, містили клітини, що продукують антитіла, які специфічно націлені на вірус.

У людей, які ніколи не хворіли на Covid-19, подібних клітин у кістковому мозку не виявили.

«Ці клітини не діляться. Вони нерухомі, просто сидять у кістковому мозку і секретують антитіла. Вони роблять це з тих пір, як інфекція зникла, і будуть продовжувати робити це нескінченно», – заявив старший автор дослідження Алі Еллебеді.

Дослідники припустили, що люди, які були інфіковані та в яких ніколи не було симптомів, також можуть мати тривалий імунітет. Проте ще належить з'ясувати питання про імунітет після важких форм інфекції, так як занадто сильне запалення може призвести до порушення імунної відповіді.

Наразі Еллебеді та його колеги вивчають, чи впливає вакцинація на довгоживучі клітини, що продукують антитіла.

Напередодні перша країна ЄС оголосила про колективний імунітет від коронавірусу.

Раніше науковці розповіли, чи є захист після першого щеплення. Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що на сьогодні в Україні мінімум три заводи можуть налагодити виробництво вакцин.

Також медики назвали причину повторного зараження коронавірусом.

А епідеміолог Андрій Александрін розповів, що восени ситуація з Covid-19 може стати критичною.