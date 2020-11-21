Байден визначився з кандидатом на пост держсекретаря США
Під час передвиборної кампанії Байдена Тоні Блінкен консультував кандидата в президенти з питань зовнішньої політики
Очікується, що ім’я кандидата оголосять наступного тижня
Кандидат в президенти США Джо Байден, якого провідні американські ЗМІ оголосили переможцем на виборах, визначився, кого призначить на пост Держсекретаря Сполучених Штатів. Про це з посиланням на джерела повідомив The Hill.
За словами колишнього чиновника з адміністрації експрезидента США Барака Обами, на пост глави зовнішньополітичного відомства претендує «дипломат-ветеран і давній союзник Байдена» Тоні Блінкен. Очікується, що ім’я кандидата оголосять наступного тижня, пише The Hill.
До цього фаворитом на цю посаду вважалася ексрадник з національної безпеки при адміністрації Обами і колишній повпред в ООН Сьюзан Райс. Однак Байден вирішив відмовитися від її кандидатури через давній конфлікт між Райс і республіканцями в Сенаті Конгресу США. При цьому колишня радниця все ще може зайняти іншу посаду в команді нового президента.
Нагадаємо, Twitter передасть акаунт президента США Байдену в день інавгурації.