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    У світі

    Байден визначився з кандидатом на пост держсекретаря США

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    <p>Під час передвиборної кампанії Байдена Тоні Блінкен консультував кандидата в&nbsp;президенти з&nbsp;питань зовнішньої політики</p> - Байден визначився з кандидатом на пост держсекретаря США

    Під час передвиборної кампанії Байдена Тоні Блінкен консультував кандидата в президенти з питань зовнішньої політики

    Очікується, що ім’я кандидата оголосять наступного тижня

    Кандидат в президенти США Джо Байден, якого провідні американські ЗМІ оголосили переможцем на виборах, визначився, кого призначить на пост Держсекретаря Сполучених Штатів. Про це з посиланням на джерела повідомив The Hill.

    За словами колишнього чиновника з адміністрації експрезидента США Барака Обами, на пост глави зовнішньополітичного відомства претендує «дипломат-ветеран і давній союзник Байдена» Тоні Блінкен. Очікується, що ім’я кандидата оголосять наступного тижня, пише The Hill.

    58-річний Блінкен займав пост заступника держсекретаря з 2015 по 2017 роки і був заступником радника з нацбезпеки з 2013 по 2015 роки при Обамі. Під час передвиборної кампанії Байдена він консультував кандидата в президенти з питань зовнішньої політики.

    До цього фаворитом на цю посаду вважалася ексрадник з національної безпеки при адміністрації Обами і колишній повпред в ООН Сьюзан Райс. Однак Байден вирішив відмовитися від її кандидатури через давній конфлікт між Райс і республіканцями в Сенаті Конгресу США. При цьому колишня радниця все ще може зайняти іншу посаду в команді нового президента.

    Нагадаємо, Twitter передасть акаунт президента США Байдену в день інавгурації.

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    Теги: ЗМІ США Джозеф Байден Дональд Трамп
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