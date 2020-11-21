Байден розповів про нові призначення в майбутній адміністрації Білого дому

В команду 46-го президента США увійдуть Мала Адіга, Карлос Елізондо і Кеті Рассел

Обраний президент Джо Байден назвав у п'ятницю імена ще кількох високопоставлених співробітників майбутньої адміністрації Білого дому.

Про це повідомляє «Голос Америки».

В команду 46–го президента США увійдуть Мала Адіга, Карлос Елізондо і Кеті Рассел.

За словами Байдена, нові співробітники майбутньої адміністрації «допоможуть добитися змін, в яких Америка потребує в ці важкі часи. Вони будуть служити американському народу й сприятимуть створенню більш справедливою, рівноправної та єдиної нації».

«Сьогоднішні призначенці – шановні лідери, які будуть щодня служити американському народу. Вони підтримають нашу роботу по створенню адміністрації Білого дому, який буде представляти Америку і приносити результати», – так новий глава адміністрації Білого дому Рон Клейн прокоментував кадрові рішення обраного президента.

Мала Адіга, колишній старший радник з політичних питань у виборчому штабі Джо Байдена і Камали Харріс призначена директором з політичних питань в апараті першої леді Джилл Байден.

Секретарем Білого дому з протокольних питань стане Карлос Елізондо, який з 2008 по 2016 роки працював спеціальним помічником президента Барака Обами та секретарем віце–президента і його дружини з протокольних питань Елізондо – перший латиноамериканець, призначений на цю посаду.

Новим директором адміністрації Білого дому з кадрових питань стане Кеті Рассел, екс–заступник глави виборчої кампанії Байдена і Харріс. При адміністрації Барака Обами посол Рассел, працювала в Білому домі заступником помічника президента і головою апарату другої леді Джилл Байден, а потім перейшла в Держдепартамент, ставши спецпосланцем США у справах жінок у всьому світі.

15 листопада Трамп вперше опосередковано визнав перемогу Байдена, але додав, що демократу це вдалося завдяки «фальсифікаціям».

За результатом підрахунку голосів, переможцем президентських виборів стає кандидат від демократичної партії Джо Байден з 306 голосами виборників. Чинний президент Дональд Трамп набирає 232 голоси.

Трамп відмовляється визнавати перемогу суперника та говорить про фальсифікації. Республіканці вже анонсували судові позови у штатах, де розрив був мінімальний.

Підтримав Трампа і держсекретар США Майк Помпео, який фактично оголосив про перемогу президента на виборах 3 листопада.

Трамп має реальні шанси повернутися до Білого дому у 2024 році, після наступних президентських виборів у США. Про це зокрема свідчить потужна підтримка Трампа на виборах 2020 року, яка може зберегтися і до наступних виборів. Наразі у середовищі республіканців немає яскравою постаті, яка могла б суперничати з Трампом по популярності.

На думку оглядачів, для цього Трамп повинен визнати поразку та забезпечити плавний перехід влади до команди Джо Байдена. Інший варіант поведінки лише зашкодить йому у майбутньому та відштовхне прихильників.