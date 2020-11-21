Twitter передасть акаунт президента США Байдену в день інавгурації
Twitter активно готується підтримати перехід інституційних акаунтів Білого дому
Twitter збирається передати офіційний акаунт президента США @рotus обраному президенту Джо Байдену в день інавгурації, навіть якщо чинний президент Дональд Трамп відмовиться йому поступитися.
Про це повідомив представник Twitter у коментарі The New York Post.
«Twitter активно готується підтримати перехід інституційних акаунтів Білого дому 20 січня 2021 року. Як і під час зміни президента в 2017 році, цей процес буде здійснюється в тісній співпраці з Національним управлінням архівів і документації», – йдеться у повідомленні.
Акаунт президента США
Інші урядові акаунти, такі як @vp, @flotus, @whitehouse, також будуть передані адміністрації Байдена.
Існуючі твіти адміністрації Трампа будуть заархівовані.
Як повідомлялося, Трамп відмовляється визнавати перемогу суперника та говорить про фальсифікації. Республіканці вже анонсували судові позови у штатах, де розрив був мінімальний.
Нагадаємо, обраний президент Джо Байден назвав у п’ятницю, 20 листопада імена ще кількох високопоставлених співробітників майбутньої адміністрації Білого дому.