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    У світі

    Twitter передасть акаунт президента США Байдену в день інавгурації

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    Інші урядові акаунти, також будуть передані адміністрації Байдена - Twitter передасть акаунт президента США Байдену в день інавгурації
    Інші урядові акаунти, також будуть передані адміністрації Байдена

    Twitter активно готується підтримати перехід інституційних акаунтів Білого дому

    Twitter збирається передати офіційний акаунт президента США @рotus обраному президенту Джо Байдену в день інавгурації, навіть якщо чинний президент Дональд Трамп відмовиться йому поступитися.

    Про це повідомив представник Twitter у коментарі The New York Post.

    «Twitter активно готується підтримати перехід інституційних акаунтів Білого дому 20 січня 2021 року. Як і під час зміни президента в 2017 році, цей процес буде здійснюється в тісній співпраці з Національним управлінням архівів і документації», – йдеться у повідомленні.

    1_21Акаунт президента США 

    Інші урядові акаунти, такі як @vp, @flotus, @whitehouse, також будуть передані адміністрації Байдена.

    Існуючі твіти адміністрації Трампа будуть заархівовані.

    Як повідомлялося, Трамп відмовляється визнавати перемогу суперника та говорить про фальсифікації. Республіканці вже анонсували судові позови у штатах, де розрив був мінімальний.

    Нагадаємо, обраний президент Джо Байден назвав у п’ятницю, 20 листопада імена ще кількох високопоставлених співробітників майбутньої адміністрації Білого дому

    Теги: США Джозеф Байден Дональд Трамп Twitter президент
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