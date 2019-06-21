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    Індія направила бойові кораблі і літак в Перську затоку

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    Есмінець&nbsp;INS Chennai - Індія направила бойові кораблі і літак в Перську затоку
    Есмінець INS Chennai

    Сили Індії в Перській затокі очолює найсучасніший есмінець Проекту 15А

    Представники ВМФ Індії повідомили про те, що Нью-Делі направило до Ормузької протоки і Перської затоки есмінець INS Chennai та патрульний корабель INS Sunayna на фоні загострення протиріч між Іраном і США. Про це пише ресурс Global Security.

    Есмінець INS Chennai належить до найсучасніших кораблів Проекту 15А індійського флоту. Кораблі даного класу мають водозміщення в 7,5 тисяч тон і озброєні протикорабельними ракетами Brahmos та перехоплювачами Barak 8 для протиповітряної оборони.

    Окрім того Індія направила в регіон патрульний літак для моніторингу ситуації. Дані сили повинні забезпечити свободу мореплавства для індійських суден в випадку потреби. 

    До слова, Федеральне управління цивільної авіації США видало екстрену постанову, яка забороняє американським авіаперевізникам літати в повітряному просторі Ірану над Ормузькою протокою і Оманською затокою на фоні загострення протиріч між Вашингтоном і Тегераном. 

    Адміністрація Дональда Трампа відмовилася в останній момент від ударівпроти Ірану у відповідь за збиття американського безпілотника. Причини відмови від ударів не повідомляються, як і те, відмова має постійний чи тимчасовий характер.

    Міністерство оборони США поділилося із журналістами деталями інциденту щодо збиття американського безпілотника Іраном. 

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