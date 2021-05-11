В Індії на берег річки вимило десятки тіл: названо моторошну причину

Деяким сім'ям не залишалося нічого іншого, крім як покласти тіла близьких просто в річку

Деякі ЗМІ повідомляють, що було знайдено близько 100 тіл

Тіла кількох десятків осіб були викинуті на берег річки Ганг в Індії. Вони можуть бути жертвами Covid-19. Про це пише BBC.

Тіла знайшли недалеко від кордону між штатами Біхар і Уттар-Прадеш. Водночас, деякі ЗМІ повідомляють, що було знайдено близько 100 тіл.

Місцевий чиновник Ашок Кумар після допиту місцевих жителів повідомив ЗМІ, що вірогідно тіла прибули зі Уттар-Прадеш.

Повідомляється, що тіла були роздуті і на вигляд частково спалені. Вони могли опинитися в річці в рамках практики кремації жертв коронавірусу уздовж річки Ганг в Уттар-Прадеш.

Деякі місцеві жителі і журналісти розповіли BBC про брак дров для кремації і про зростання витрат, пов'язаних з похоронами. В результаті деяким сім'ям не залишалося нічого іншого, крім як покласти тіла близьких просто в річку.

Місцевий житель Чандра Мохан розповів, що в людей немає грошей, щоб заплатити священику і витратити більше на кремацію на березі річки: вимагається 2000 рупій, щоб дістати труп з машини швидкої допомоги.

Як відомо, смертність від Covid-19 у Індії сягнула рекордної позначки.

До слова, в Індії зафіксували низку випадків зараження мукормікозом (його ще називають «чорним грибком») у людей, які перехворіли на Covid-19.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав указ «Про надання гуманітарної допомоги Республіці Індія» через складну епідситуацію з Covid-19 у цій країні.

Президент України під час зустрічі із засновником та власником компанії Serum Institute of India Сайрусом Пунавалою подякував за вакцини, які отримала Україна, та наголосив, що підтримає надання Індії гуманітарної допомоги через складну епідситуацію з Covid-19 у цій країні.

Індія залишається в числі лідерів за кількістю випадків Covid-19, поступившись лише США.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, нова хвиля коронавірусу в Індії викликана «ідеальним штормом» з масових зібрань, низького рівня вакцинації та більш заразних штамів.