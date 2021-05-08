Смертність від Covid-19 у Індії сягнула рекордної позначки

Загалом в Індії вже зареєстровано понад 21,8 мільйона підтверджених випадків хвороби

У країні зафіксували 4 187 смертей за добу

В Індії зафіксували новий добовий рекорд кількості летальних випадків унаслідок коронавірусу – 4 187 смертей. Про це повідомляє Euronews.

За офіційними даними, протягом доби в Індії зафіксували 401 078 нових підтверджених випадків хвороби.

Загалом в Індії вже зареєстровано понад 21,8 мільйона підтверджених випадків хвороби та майже 240 000 смертей унаслідок Covid-19.

Водночас експерти вважають, що навіть ці цифри є значно нижчими за реальні.

Як відомо, упродовж останнього тижня кількість нових заражень Covid-19 в Індії склала 1,57 млн. Країна опинилася на другій після США сходинці у світовій статистиці щодо розповсюдження вірусу.

Найбільшою проблемою в країні є відсутність кисню для хворих, а також недостатня кількість місць у лікарнях.

Раніше президент України Володимир Зеленський підписав указ «Про надання гуманітарної допомоги Республіці Індія» через складну епідситуацію з Covid-19 у цій країні.

Президент України під час зустрічі із засновником та власником компанії Serum Institute of India Сайрусом Пунавалою подякував за вакцини, які отримала Україна, та наголосив, що підтримає надання Індії гуманітарної допомоги через складну епідситуацію з Covid-19 у цій країні.

Індія залишається в числі лідерів за кількістю випадків Covid-19 (21 874 777), поступившись лише США (33 376 109).

Нагадаємо, за останні дні Індія побила власний рекорд з кількості нових хворих Covid-19.