Інфекціоніст пояснив різницю між коронавірусом і сезонним грипом

Грип часто протікає більш «яскраво» і більш важко

Такого в світі ще не бачили, щоб так масово заражалося населення – зазначив лікар

Між коронавірусом і сезонним грипом є принципові відмінності. Лікар-інфекціоніст Євген Дубровський розповів, в чому вони полягають.

Про це він сказав в ефірі телеканалу Україна 24.

«Грип протікає більш яскраво, більш важко. Менше зараження грипом, тому що, коли температура 40 перші 2-5 днів, людині не хочеться нікуди йти. Але при грипі були ускладнення, і навіть схожі», – зазначив Дубровський.

Також лікар пояснив, чому люди ставляться до грипу набагато спокійніше, ніж до коронавірусу.

«З одного боку, тут велику роль зіграла паніка. Особливо Італія поставила на коліна весь світ, тому що те, що там творилося...По масі причин там збіглася маса факторів - світ здригнувся від жаху. Якщо у нас була літня смертність всього 2,2 %, то в Італії була 16%. А друге - масштаб зараження. Такого в світі ще не бачили, щоб так масово заражалося населення», – сказав він.

Також Дубровський розповів, що при лікуванні коронавірусу в Україні часто застосовують антибіотики, що є небезпечним для здоров'я.

Лікар на початку листопада вже пояснював, що симптоми грипу та ГРВІ та перебіг захворювання на них у порівнянні з коронавірусом – дещо різні.

Раніше інфекціоністка розповіла, що допомагає подолати коронавірус на ранніх стадіях.

Коронавірус в Україні

Всього 772760

Одужали 384426

Хворіють 375374

Померли 12960

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Нагадаємо, за минулу добу, 2 грудня, в Україні коронавірус виявили у 14 496 людей. Зокрема, захворіли 745 дітей та 614 медпрацівників. Вже другу добу поспіль кількість тих, хто захворів, менша від тих, хто одужав.