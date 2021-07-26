10 мільйонів щеплень до кінця літа: МОЗ оприлюднило плани боротьби з коронавірусом

Тільки вакцинація допоможе населенню стати більш захищеним від Covid-19

Міністерство охорони здоров’я планує зробити 10 мільйонів щеплень проти Covid-19 до кінця літа. Про це заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін розповів в інтерв’ю виданню «Апостроф».

«До кінця літа ми плануємо зробити 10 мільйонів щеплень проти Covid-19», – сказав він.

Кузін наголосив, що тільки вакцинація допоможе населенню стати більш захищеним від Covid-19. За його словами, навіть у разі, якщо людина захворіє після щеплення, перебіг хвороби буде значно легшим і «ви зможете уникнути госпіталізації або смерті».

Нагадаємо, вакцинація проти Covid-19 в Україні розпочалася 24 лютого 2021 року. Вона проходила у п’ять етапів. Нині в країні вже п’ятий етап, що стартував 21 липня, упродовж якого щеплення можуть отримати всі охочі віком від 18 років.

Упродовж минулої доби, 24 липня, в Україні вакцинували проти Covid-19 71 571 людину. Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 060 561 людину, з них отримали 1 дозу – 3 060 559 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 1 702 884 особи.

Також у Міністерстві охорони здоров'я України розглядається можливість створення окремих привілеїв для людей, які зробили собі щеплення проти Covid-19.

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