У столиці зафіксовано зростання захворюваності на грип

Минулого тижня в Києві на грип і ГРВІ захворіли понад 2,2 тис. дорослих

До медичних закладів за минулий тиждень госпіталізовано 293 особи

У Києві за минулий тиждень, з 19 по 25 липня, зареєстровано 4 634 хворих на грип і ГРВІ. Рівень захворюваності нижчий епідемічного порогу на 79,1%. Наразі показник захворюваності становить 156,4. Про це повідомили в державній установі «Київський міський лабораторний центр МОЗ».

Загалом у столиці спостерігається зростання захворюваності на 3,7% порівняно з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок як дорослого, так і дитячого населення. Так, дітей захворіло – 2 432 (зростання на 2,4%), дорослих – 2 202 особи (зростання на 4,8%).

У структурі захворюваності діти становлять 52,5%, а на попередньому тижні – 53,1%. Із них 35,7% – діти шкільного віку. При цьому серед школярів захворюваність залишилася на рівні минулого тижня – зареєстровано 869 випадків.

До медичних закладів за минулий тиждень госпіталізовано 293 особи, серед госпіталізованих – 135 дітей.

Нагадаємо, за минулу добу, 25 липня, у Києві коронавірус виявлено у 71 людини.

Минулого тижня в Олександрівській лікарні Києва первинним тестуванням виявлено 6 випадків Covid-19 штаму «Дельта».

Із 21 липня в Україні стартував п'ятий етап вакцинації від коронавірусу, під час якого щеплення можуть зробити всі охочі.

Із 22 липня в Києві всі охочі можуть щепитися від Covid-19 вакциною Spikevax Moderna.

До слова, вчені назвали ознаки «коронавірусного» головного болю.

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