Вакцинація проти Covid-19 в Києві: названо кількість щеплених

У Києві є достатня кількість вакцини проти Covid-19

За минулий тиждень у Києві вакциновано 122 613 осіб. Загалом за весь період вакцинальної кампанії столиця залишається лідером вакцинації проти Covid-19 у країні – 720 503 щеплення. Першу дозу вакцини вже отримали 481 740 осіб, другу – 238 763. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник на своїй сторінці у Facebook.

«За твердженням фахівців, колективний імунітет проти коронавірусу дозволить полегшити перебіг хвороби, а відтак – зменшити кількість хворих, які потребуватимуть госпіталізації. Щоб набути колективного імунітету, потрібно вакцинувати понад 70% населення. Сьогодні у Києві є достатня кількість вакцини і створені усі умови для того, щоб кожен охочий міг вакцинуватися там, де йому зручно. Тому не зволікайте, оберіть зручний час та день, зареєструйтеся через систему helsi.me і вакцинуйтеся. Потурбуйтеся про своє здоров’я та своїх рідних», – закликав Поворозник.

Нагадаємо, що у столиці можна вакцинуватися у 22 центрах масової вакцинації: у Центрі вакцинації проти Covid-19, створеному на базі Міжнародного виставкового центру, а також – у 21 міні-вакцинальному центрі у кожному районі, які працюють на вихідних. Щеплення проводиться вакциною CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. Також проводиться щеплення вакциною Сomirnaty виробництва Pfizer-BioNTech – виключно особам віком старше за 60 років.

Окрім того, вакцинуватися можна у кабінетах щеплень у медзакладах охорони здоров’я первинної ланки.

Як повідомлялося, за минулу добу, 25 липня, у Києві коронавірус виявлено у 71 людини.

Минулого тижня в Олександрівській лікарні Києва первинним тестуванням виявлено 6 випадків Covid-19 штаму «Дельта».

Із 21 липня в Україні стартував п'ятий етап вакцинації від коронавірусу, під час якого щеплення можуть зробити всі охочі.

Із 22 липня в Києві всі охочі можуть щепитися від Covid-19 вакциною Spikevax Moderna.

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