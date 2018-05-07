Ірак наніс авіаудар по позиції ІДІЛ в Сирії

Удар був спрямований на позицію, яка використовувалася керівництвом ІДІЛ

Іракська авіація нанесла новий удар по позиції терористів «Ісламської держави» у Сирії. Про це в неділю заявив прем'єр-міністр Іраку Хайдер аль-Абаді, повідомляє Hurriyet Daily News. «Удар був спрямований на позицію, яка використовувалася керівництвом ІДІЛ, на південь від міста Дешайша... Позиція була повністю



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Фото ілюстративне

Удар був спрямований на позицію, яка використовувалася керівництвом ІДІЛ

Іракська авіація нанесла новий удар по позиції терористів «Ісламської держави» у Сирії.

Про це в неділю заявив прем'єр-міністр Іраку Хайдер аль-Абаді, повідомляє Hurriyet Daily News.

«Удар був спрямований на позицію, яка використовувалася керівництвом ІДІЛ, на південь від міста Дешайша... Позиція була повністю знищена», - йдеться у заяві.

Іракська авіація з початку року вже здійснили кілька повітряних ударів проти ІДІЛ в Сирії, узгоджуючи свої дії з урядом президента Башара Асада та коаліції під проводом США.

4 травня група бойових кораблів Військово-морських сил США, до складу якої входить авіаносець «Гаррі Трумен», почала повітряні операції в Сирії.

Нагадаємо, 1 травня США почали операцію в Сирії зі звільнення останніх осередків терористичної організації «Ісламська держава».

Крім того, США мають намір залучити для вирішення невідкладних гуманітарних проблем Сирії міжнародні ресурси.

Раніше командування об’єднаних військ США заявило про припинення військових операцій проти «Ісламської держави» в Іраку та деактивацію штабу сухопутних військ.

Також повідомлялося, що США не мають наміру виводити свої війська з Сирії до політичного врегулювання конфлікту у цій арабській країні.