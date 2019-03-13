Відому правозахисницю засудили в Ірані до 33 років в'язниці та побиття батогом



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Жінці призначили 148 ударів батогом за те, що вона прийшла до суду без хіджаба

В Ірані суд призначив правозахисниці Насрін Сотуде покарання у вигляді позбавлення волі на 10 років, додавши цей строк до 5-річного ув’язнення, яке жінка вже відбуває за шпигунство. Також їй призначили 148 ударів батогом за те, що вона прийшла до суду без хіджаба.

Загалом суд призначив сім різних вироків Сотуде, але відбувати вона буде найбільший з них — 10-річний. Правозахисницю визнали винною в антидержавній пропаганді, змові проти нацбезпеки Ірану, порушенні громадського порядку та за низкою інших пунктів.

Жінка вже відбуває покарання у вигляді 5 років в’язниці за обвинуваченням у шпигунстві. Крім того, їй призначили 148 ударів батогом за те, що вона прийшла на засідання суду без хіджабу.

55-річна Сотуде захищала права опозиційних активістів у Ірані, зокрема жінок, які протестували проти обов’язку носити хіджаб у громадських місцях, а також неповнолітніх, засуджених до страти.

У 2012 році за свою правозахисну діяльність Сотуде отримала премію Європарламенту імені Сахарова.