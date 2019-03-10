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    У світі

    Освічення в коханні завершилося арештом в Ірані

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    Чоловік освідчився дівчині, стоячи серед пелюстків троянд - Освічення в коханні завершилося арештом в Ірані
    Чоловік освідчився дівчині, стоячи серед пелюстків троянд

    Поліція звинуватила пару в порушенні «публічної пристойності»

    Іранська поліція заарештувала пару за порушення «публічної пристойності» після того, як вони заручилися перед натовпом у торговому центрі.

    Відео пропозиції одружитися в західному місті Арак з'явилося в соціальних мережах 8 березня: на ньому видно, як чоловік освідчується дівчині, стоячи серед пелюстків троянд у формі серця на підлозі.

    Заступник начальника поліції провінції Марказі, столицею якого є Арак, заявив, що пара була взята під варту за «обурення публічної пристойності, що є наслідком виродженої західної культури», повідомляє агентство Fars.

    Офіцер Махмуд Халаджі додав, що пізніше пара була звільнена з-під варти під заставу.

    Ісламське право, яке застосовується в Ірані, жорстко обмежує прояви прихильності на людях. Воно також забороняє публічні танці.

    У квітні 2018 року суворі правила країни про громадську пристойність отримали міжнародну увагу, коли офіційний представник Міністерства культури у північно-східному місті Мешхед був заарештований після появи відео, як люди танцюють у місцевому торговому центрі.

    Джерело: Радіо Свобода

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