Освічення в коханні завершилося арештом в Ірані

Поліція звинуватила пару в порушенні «публічної пристойності»

Іранська поліція заарештувала пару за порушення «публічної пристойності» після того, як вони заручилися перед натовпом у торговому центрі.

Відео пропозиції одружитися в західному місті Арак з'явилося в соціальних мережах 8 березня: на ньому видно, як чоловік освідчується дівчині, стоячи серед пелюстків троянд у формі серця на підлозі.

Заступник начальника поліції провінції Марказі, столицею якого є Арак, заявив, що пара була взята під варту за «обурення публічної пристойності, що є наслідком виродженої західної культури», повідомляє агентство Fars.

