Іран відмовився повертатися до ядерної угоди без скасування санкцій США

Верховний лідер Ірану: Ми довіряли Америці за часів Обами і виконали взяті на себе зобов’язання. Але вони їх не виконали

Зараз запевнення США не викликають довіри у Тегерана

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї заявив, що Тегеран не має наміру повертатися до своїх зобов’язань щодо ядерної угоди 2015 року до того, як США повністю скасують санкції.

Про це Алі Хаменеї заявив 21 березня у своєму виступі по державному телебаченню, повідомляє Reuters.

За словами іранського лідера, зараз запевнення США не викликають довіри у Тегерана.

«Ми довіряли Америці за часів Обами і виконали взяті на себе зобов’язання. Але вони їх не виконали. На папері американці заявили, що санкції буде скасовано, але на практиці не зняли санкцій. Їхні обіцянки не викликають у нас довіри», – наголосив Хаменеї.

Така заява ставить під загрозу зусилля адміністрації Джо Байдена повернутися до ядерної угоди з Іраном 2015 року, з якої США вийшли через рішення Дональда Трампа.

У лютому адміністрація президента США Джо Байдена висловила готовність приєднатися до переговорів з Іраном та іншими державами щодо повернення Штатів до ядерної угоди (JCPOA).

Перед цим Іран заявив, що не збирається повертатися до ядерної угоди до скасування санкцій США.

Натомість Джо Байден сказав, що не має наміру скасовувати санкції проти Ірану, які запровадив 45-й президент Дональд Трамп, допоки Тегеран продовжує займатися збагаченням урану.

На думку Байдена, це має підштовхнути Іран до переговорів про виконання угоди Спільного всеосяжного плану дій щодо ядерної програми Тегерану.

Як відомо, угода 2015 року між Іраном та іншими країнами вимагала від Тегерану обмежитися виробництвом низькозбагаченого урану, придатного тільки для цивільних цілей, в обмін на зняття міжнародних санкцій.

Попри це, Іран почав збагачення урану до 20%, що набагато перевищує межу в 3,67%, встановлену в ядерній угоді. Після того, як президент Дональд Трамп вивів США з угоди, Іран заявив, що більше не відчуває себе зв'язаним угодою.

До слова, у лютому 2021 року США та Росія продовжили ядерну угоду ще на п'ять років.