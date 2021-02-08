Іран не збирається повертатися до ядерної угоди до скасування санкцій США

Верховний лідер Ірану назвав свою позицію «чіткою і незворотною політикою» Тегерану

Іран повернеться до своїх зобов'язань в рамках Спільного всеосяжного плану дій щодо ядерної програми (СВПД), якщо США скасують усі санкції.

Про це заявив верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї, пише агентство ІРНА.

«Саме Іран має право висувати умови щодо СВПД, адже він виконав усі свої зобов'язання, а не США і євротрійка, які порушили їх. Якщо вони хочуть, щоб Іран повернувся до зобов'язань, США повинні скасувати всі санкції. Ми перевіримо і якщо підтвердиться, то й ми повернемося до зобов'язань», – заявив Хаменеї.

Як зазначається, він назвав цю позицію «чіткою і незворотною політикою» Ірану.

«США і країни євротрійки тимчасово скасували деякі санкції, але потім відновили й навіть посилили, тому вони не мають права висувати умови щодо СВПД», – додав Хаменеї.

Напередодні президент США Джо Байден заявив, що не має наміру скасовувати санкції проти Ірану, які запровадив 45-й президент Дональд Трамп, допоки Тегеран продовжує займатися збагаченням урану.

На думку Байдена, це має підштовхнути Іран до переговорів про виконання угоди Спільного всеосяжного плану дій щодо ядерної програми Тегерану.

Як відомо, угода 2015 року між Іраном та іншими країнами вимагала від Тегерану обмежитися виробництвом низькозбагаченого урану, придатного тільки для цивільних цілей, в обмін на зняття міжнародних санкцій.

Попри це, Іран почав збагачення урану до 20%, що набагато перевищує межу в 3,67%, встановлену в ядерній угоді.

Після того, як президент Дональд Трамп вивів США з угоди, Іран заявив, що більше не відчуває себе зв'язаним угодою.