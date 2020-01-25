Катастрофа літака МАУ: президент України пообіцяв продовжити тиск на Іран



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Зеленський зазначив, що саме під тиском України Іран надав докази, що літак був збитий ракетою

Президент України Володимир Зеленський обіцяє продовжувати тиснути на Іран в питанні покарання винних в збитті українського Boeing 737.

Про це він заявив в інтерв'ю ізраїльському «9 каналу».

«Ми обов'язково доб'ємося, що всі винні будуть покарані. Я вважаю, що ми зробили кілька важливих кроків, які дали нам можливість натиснути на іранську сторону, і вони визнали, що це була не технічна поломка або помилка нашого екіпажу літака МАУ, який, ви знаєте, що він 2016 року, досить новий літак», - заявив Зеленський.

За його словами, версія, що виключає теракт, була запропонована посольством України. Але українська сторона була впевнена, що причиною аварії лайнера МАУ в Тегерані не могли бути технічні помилки екіпажу, проблеми, неправильний курс або непрофесійне керування літаком. Зеленський також розумів, що катастрофа вдарить по іміджу України.

Зеленський зазначив, що саме під тиском України Іран надав докази, на підставі яких потім були зроблені висновки, що літак збитий ракетою.

До слова, іноземні експерти ознайомилися у Києві з технічними можливостями зчитування інформації з чорних скриньок, а рішення щодо передачі Києву самописців збитого літака МАУ ухвалюватиметься після доповіді керівництву Ірану про результати візиту іранської делегації в Україну.

Раніше прем'єрміністр Канади Джастін Трюдо закликав Іран негайно передати чорні скриньки збитого українського літака МАУ на експертизу в одну з країн, яка володіє необхідними технологіями для їх розшифрування.

Як відомо, Іран оприлюднив другий звіт розслідування катастрофи літака МАУ.

Раніше повідомлялося, що президент Ірану Хасан Рухані передав листа президенту України Володимиру Зеленському щодо збиття літака «Міжнародних авіаліній України» в Тегерані.

19 січня іранська державна новинна агенція IRNA повідомила, що Іран наразі не планує передавати чорні скриньки Києву.

Натомість 20 січня повідомлялося, що Україна та Іран домовилися про передачу уламків літака авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» і чорних скриньок.