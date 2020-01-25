На борту збитого літака МАУ перебувала українка, фірми якої у ООН підозрюють у торгівлі зброєю для Лівії



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Жінка була директоркою компанії SkyAviaTrans, яка базується в Україні

Однією із загиблих пасажирів літака Boeing, який збила іранська ракета, була Олена Малахова, що очолювала дві компанії, згадані в звіті ООН через ймовірний зв’язок з тіньовою торгівлею зброєю для Лівії.

Про це йдеться в матеріалі CNN.

Відзначається, що 38-річній Малаховій було виділено місце в другому ряду рейсу 752 авіакомпанії «Міжнародні Авіалінії України» з Тегерана до Києва. Жінка була директоркою компанії SkyAviaTrans, яка базується в Україні, і співвласницею пов’язаної фірми Volaris Business, зареєстрований офіс якої розташований в Единбурзі (Шотландія).

Олена Малахова була директоркою компанії SkyAviaTrans

Компанії рекламують себе як перевізники, які забезпечують транспортування вантажів і пасажирів.

Єдиний вантажний літак підприємств був знищений у результаті атаки безпілотника в Лівії в серпні 2019 року. Літак ІЛ-76, який належав Volaris та експлуатувався SkyAviaTrans, був атакований силами генерала Халіфи Хафтара незабаром після приземлення в Місураті. Екіпаж із восьми осіб встиг евакуюватися.

SkyAviaTrans і Volaris тоді заявили, що літак доставляв гуманітарну допомогу з Анкари. Проте на пресконференції після інциденту Лівійська національна армія Хафтара заявила, що літак був атакований, оскільки перевозив військову техніку, призначену для визнаного ООН уряду національної згоди в Тріполі.

У своїй останній доповіді про ембарго ООН на постачання зброї до Лівії, опублікованому в грудні, група експертів ООН заявила, що деякі держави-члени, в тому числі Туреччина і ОАЕ, систематично порушували заборону і «регулярно, а іноді нахабно постачали зброю».

У доповіді говориться, що велика частина зброї була відправлена у вигляді частин для безпілотників, які домінували в бойових діях в останні роки. Частини дронів часто маскували під автомобільні деталі.

Експерти провели розслідування нападу на літак SkyAviaTrans/Volaris. Вони прийшли до висновку, що легке корисне навантаження для такого типу літака і аномалії в його документації означали, що «вантаж був військовим матеріалом великого обсягу і малої маси, наприклад фюзеляж і крила» безпілотних бойових літальних апаратів.

Було також встановлено, що німецька компанія, яка замовляла літаки від імені лівійського уряду, порушила ембарго ООН. Група не звинувачувала SkyAviaTrans і Volaris в порушенні заборони на постачання озброєння, але зазначила, що у вантажній документації літака чітко вказано, що в його вантажі містяться «Nо DG (небезпечні вантажі), No Ammo, No Weapon».

Експерти заявили, що протоколи SkyAviaTrans і Volaris для проведення належної перевірки були «абсолютно неадекватні і не відповідали меті».

У звіті ООН прямо не говориться, що Малахова знала, що на літаку її компанії була незаконна зброя. Але в ньому вказується, що Volaris взяла на себе відповідальність за митні дозволи і іншу документацію на рейсах, що виконуються SkyAviatrans, посилаючись на договір між цими організаціями.

Примітно, що контракт було підписано від імені Volaris особою з ініціалами «OM».

Раніше стало відомо, що президент Ірану Хасан Рухані передав листа президенту України Володимиру Зеленському щодо збиття літака «Міжнародних авіаліній України» в Тегерані.

19 січня іранська державна новинна агенція IRNA повідомила, що Іран наразі не планує передавати чорні скриньки Києву.

Натомість 20 січня Україна та Іран домовилися про передачу уламків літака авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» і чорних скриньок

Нагадаємо, літак із тілами 11 українців, які загинули внаслідок катастрофи літака МАУ в Ірані, 19 січня прилетів в аеропорт «Бориспіль», де відбулася церемонія вшанування пам’яті загиблих.

Як відомо, 8 січня в Тегерані (Іран) розбився літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що мав виконати рейс до Києва. На борту перебувало 176 людей, серед них 11 українців – 9 членів екіпажу та двоє пасажирів.

Згодом Іран визнав, що помилково збив український літак. Відповідальність за збиття літака взяв на себе Корпус вартових Ісламської революції.

До речі, українські експерти першими виявили причину авіакатастрофи в Ірані.