Ірландія закриває порти для суден РФ, але є винятки
Заборона діятиме з 17 квітня
Міністерство транспорту Ірландії видало директиву для всіх портів і капітанів гаваней країни про заборону з 17 квітня входу судам, зареєстрованим у Росії. Про це повідомляє телеканал RTÉ.
Так, швартуватися в ірландських портах буде заборонено всім суднам, яхтам і прогулянковим суднам, зареєстрованим під прапором Росії, а також будь-якому такому судну, що змінило реєстрацію судна з прапора РФ на іншу державу з 24 лютого - дня початку повномасштабної війни проти України.
Відповідна заява є відповіддю на недавнє рішення Євросоюзу про введення санкцій проти російських судів і обмеження доступу для них в порти європейських держав-членів.
При цьому варто зауважити, що директива передбачає ряд винятків, відповідно до яких дозволяється швартуватися судам, зареєстрованим у РФ. До них відносяться:
- перевезення вугілля,
- природний газ,
- нафти і нафтопродуктів,
- фармацевтичної, медичної та сільськогосподарської продукції,
- для гуманітарних цілей,
- у разі аварійно-рятувальних ситуацій.
Перш ніж будь-яке судно буде допущено в порт за таких виняткових обставин, гавань має спочатку зв'язатися з Департаментом транспорту для уточнення та отримання дозволу.
Обмеження на російські перевезення в порти ЄС є частиною 5-го пакету санкцій Європейського Союзу проти РФ у зв'язку з її війною проти України, що набирають чинності в ЄС з неділі.
Додамо, що Ірландія підтримує заявку України на членство в ЄС.