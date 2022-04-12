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    Ірландія закриває порти для суден РФ, але є винятки

    У портах Ірландії заборонено швартуватися судам, зареєстрованим у РФ - Ірландія закриває порти для суден РФ, але є винятки
    У портах Ірландії заборонено швартуватися судам, зареєстрованим у РФ

    Заборона діятиме з 17 квітня

    Міністерство транспорту Ірландії видало директиву для всіх портів і капітанів гаваней країни про заборону з 17 квітня входу судам, зареєстрованим у Росії. Про це повідомляє телеканал RTÉ.

    Так, швартуватися в ірландських портах буде заборонено всім суднам, яхтам і прогулянковим суднам, зареєстрованим під прапором Росії, а також будь-якому такому судну, що змінило реєстрацію судна з прапора РФ на іншу державу з 24 лютого - дня початку повномасштабної війни проти України.

    Відповідна заява є відповіддю на недавнє рішення Євросоюзу про введення санкцій проти російських судів і обмеження доступу для них в порти європейських держав-членів.

    При цьому варто зауважити, що директива передбачає ряд винятків, відповідно до яких дозволяється швартуватися судам, зареєстрованим у РФ. До них відносяться:

    • перевезення вугілля,
    • природний газ,
    • нафти і нафтопродуктів,
    • фармацевтичної, медичної та сільськогосподарської продукції,
    • для гуманітарних цілей,
    • у разі аварійно-рятувальних ситуацій.

    Перш ніж будь-яке судно буде допущено в порт за таких виняткових обставин, гавань має спочатку зв'язатися з Департаментом транспорту для уточнення та отримання дозволу.

    Обмеження на російські перевезення в порти ЄС є частиною 5-го пакету санкцій Європейського Союзу проти РФ у зв'язку з її війною проти України, що набирають чинності в ЄС з неділі.

    Додамо, що Ірландія підтримує заявку України на членство в ЄС.

    Теги: росія окупанти війна Ірландія Україна окупація #stoprussia
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    Ірландія закриває порти для суден РФ, але є винятки