  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Іспанія у полоні лісових пожеж. Влада підозрює підпал

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Влада та місцеві жителі не вірять у природне джерело пожеж - Іспанія у полоні лісових пожеж. Влада підозрює підпал
    Влада та місцеві жителі не вірять у природне джерело пожеж
    Фото з відкритих джерел

    Жителі Півдня Іспанії вимагають провести розслідування щодо навмисної шкоди

    На півдні Іспанії біля популярного курорту Коста-дель-Соль вже четвертий день поспіль вирують лісові пожежі. Жителі місцевості обурені, оскільки підозрюють навмисний підпал, повідомляє Reuters.

    За даними регіонального агентства лісових пожеж Андалусії, у ніч на суботу, 11 вересня, ситуація покращилася. До ліквідації вогню залучили 400 пожежників та 41 гелікоптер. Водночас жителів муніципалітетів Хубріке та Хенальгуасіль закликають залишатися вдома через небезпеку диму в цій місцевості.

    Керівниця зі справ довкілля регіону Кармен Креспо заявила напередодні, що вогонь, можливо, був розпочатий навмисно, а слідчі працюють над з’ясуванням деталей.

    Голова уряду Андалусії Хуан Мануель Морено відвідав район у суботу та пообіцяв спіймати причетних до підпалу.

    «Це може зайняти місяць, два місяці або рік, але ми притягнемо їх до відповідальності», – написав він у Twitter.

    Пожежі на півдні Іспанії спалахнули в середу, 8 вересня. Вони охопили переважно сільську місцевість і кілька більших населених пунктів. Через вогонь свої будинки покинули понад тисяча людей, один рятувальник загинув.

    Раніше повідомлялося, що у департаменті Вар, що на південному сході Франції, спалахнула масштабна лісова пожежа. Внаслідок чого було евакуйовано декілька тисяч людей.

    Теги: пожежа Іспанія розслідування Twitter влада
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Іспанія у полоні лісових пожеж. Влада підозрює підпал