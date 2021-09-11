Іспанія у полоні лісових пожеж. Влада підозрює підпал

Влада та місцеві жителі не вірять у природне джерело пожеж

Жителі Півдня Іспанії вимагають провести розслідування щодо навмисної шкоди

На півдні Іспанії біля популярного курорту Коста-дель-Соль вже четвертий день поспіль вирують лісові пожежі. Жителі місцевості обурені, оскільки підозрюють навмисний підпал, повідомляє Reuters.

За даними регіонального агентства лісових пожеж Андалусії, у ніч на суботу, 11 вересня, ситуація покращилася. До ліквідації вогню залучили 400 пожежників та 41 гелікоптер. Водночас жителів муніципалітетів Хубріке та Хенальгуасіль закликають залишатися вдома через небезпеку диму в цій місцевості.

Керівниця зі справ довкілля регіону Кармен Креспо заявила напередодні, що вогонь, можливо, був розпочатий навмисно, а слідчі працюють над з’ясуванням деталей.

Голова уряду Андалусії Хуан Мануель Морено відвідав район у суботу та пообіцяв спіймати причетних до підпалу.

«Це може зайняти місяць, два місяці або рік, але ми притягнемо їх до відповідальності», – написав він у Twitter.

Tardaremos un mes, o dos, o un año... pero los pondremos ante la Justicia. pic.twitter.com/MaUlThOVri — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) September 11, 2021

Пожежі на півдні Іспанії спалахнули в середу, 8 вересня. Вони охопили переважно сільську місцевість і кілька більших населених пунктів. Через вогонь свої будинки покинули понад тисяча людей, один рятувальник загинув.

Раніше повідомлялося, що у департаменті Вар, що на південному сході Франції, спалахнула масштабна лісова пожежа. Внаслідок чого було евакуйовано декілька тисяч людей.