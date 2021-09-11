Зеленський доручив невідкладно реставрувати костел Святого Миколая

Про хід реставрації президентові мають щомісяця доповідати

Президент Володимир Зеленський доручив уряду забезпечити проведення реставрації у костелі Святого Миколая у Києві, який постраждав від пожежі у ніч на 4 вересня. Про це повідомляє Офіс президента.

Президента Володимира Зеленського надіслав лист на ім'я Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

«Прошу вжити невідкладних заходів щодо забезпечення проведення реставраційних робіт у пам’ятці архітектури національного значення – костелі Святого Миколая, що постраждав від пожежі, і встановлення там нового органа», – написав Президент.

Він наголосив на необхідності організувати до завершення реставраційних робіт концертну діяльність творчих колективів та окремих виконавців Національного будинку органної та камерної музики на інших сценічних майданчиках задля недопущення знищення відомого національного закладу культури.

Глава держави також звернув увагу очільника уряду на необхідність активізувати реалізацію проєкту «Будинок музики» – відповідно до Указу Президента від 18 серпня 2020 року №329 «Про заходи щодо підтримки сфери культури, охорони культурної спадщини, розвитку креативних індустрій та туризму».

Про результати робіт Прем'єр-міністр має інформувати Президента щомісяця.

Пожежа в костелі Святого Миколая виникла 3 вересня ввечері на 1-му і 2-му поверхах органного залу та поширилася на покрівлю. О 23.26 вогонь був ліквідований на площі 80 кв. м.

За інформацією міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, попередньою причиною займання було коротке замикання в органі. Вогнем пошкоджено інструмент і внутрішнє оздоблення будівлі.

Костел Святого Миколая в Києві зведений у 1899-1909 роках в неоготичному стилі архітектором Владиславом Городецьким.

Будівлю ділили між собою Національний будинок органної та камерної музики як приміщення для концертів і парафія Святого Миколая Римо-католицької церкви в Україні, яка проводила тут богослужіння.

Також Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підписав розпорядження про підготовку передачі костелу Святого Миколая римо-католицькій громаді.

Раніше у міністерстві культури України попередньо оцінили протиаварійні роботи в костелі святого Миколая після пожежі у 75 млн грн. Крім того, Олександр Ткаченко закликав розслідувати пожежу у столичному костелі.