Іспанія заарештувала яхту російського олігарха

Судно товариша Путіна оцінюють у $140 млн

Влада Іспанії в Барселоні заарештувала яхту російського олігарха вартістю в $140 млн. Розкішне судно належать близькому до Путіна бізнесмену, голові «Ростеху» Сергію Чемезову. Про це повідомляє Reuters.

«Сьогодні (14 березня – ред.) ми затримали яхту, що належить одному з головних олігархів (Росії – ред.)», – цитує видання прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса.

За його словами, мова йде про яхту вартістю приблизно $140 млн. Прем'єр додав, що найближчим часом будуть заарештовані судна інших російських олігархів.

Джерела видання уточнили, що 85-метрова яхта «Валері» належить Сергію Чемезову, колишньому офіцеру КДБ, який очолює державну корпорацію «Ростех».

Згідно з даними Pandora Papers, яхта ходить під прапором Сент-Вінсенту і Гренадін. Судно зареєстровано на падчерку Чемезова Анастасію Ігнатову через компанію з Британських Віргінських островів.

Чемезов потрапив під санкції Сполучених Штатів у 2014 році та Великобританії в 2020 році через анексію Криму Росією, а цього місяця Сполучені Штати та Австралія внесли його до санкційних списків. Санкції США також були спрямовані проти падчерки Чемезова, а також його дружини та сина.

Його не було названо в останньому європейському списку санкційних російських діячів, але ЄС запровадив проти нього заходи у 2014 році. У найближчі дні має бути оприлюднений четвертий пакет санкцій ЄС проти Росії.

За даними Marine Traffic, яхта перебувала в Барселоні з 9 лютого і до понеділка перебувала на ремонті на верфі MB92 в Барселоні.

Джерело в уряді повідомило, що яхта залишиться під вартою, поки влада Іспанії підтвердить її право власності та чи є вона в будь-якому списку санкцій.

Чемезов сказав співробітникам у повідомленні, переданому Reuters цього тижня, що Росія, яка описує свої дії в Україні як «спеціальну військову операцію» для забезпечення внутрішньої безпеки, вийде «переможцем», незважаючи на санкції.

Нагадаємо, Австралія ввела санкції щодо 33 російських бізнесменів. Серед них у списку є й Чемезов. Також Чемезов із родиною є в санкційному списку США.

Як відомо, путінський олігарх Роман Абрамович ховає свою суперяхту від санкцій (фото).

Нещодавно влада Італії заарештувала яхту російського олігарха Ігора Мельниченка.

Раніше Франція арештувала яхту друга Путіна, російського мільярдера Сєчина.

Як повідомлялося, російський мільярдер Алішер Усманов потрапив під санкції Європейського Союзу. Його 156-метрова яхта Dilbar, вартістю майже $600 млн була арештована німецькою владою в Гамбурзі.

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