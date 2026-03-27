Титулований тенісист анонсував завершення кар'єри

фото: Reuters

Давід Гоффен: Я віддав тенісу все, що міг

35-річний бельгійський тенісист Давід Гоффен повідомив, що завершить кар'єру після закінчення 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Belga News Agency.

«Я віддав тенісу все, що міг, а цей вид спорту подарував мені набагато більше, ніж я будь-коли наважувався мріяти: матчі, перемоги та поразки, емоції, люди, які були поруч на всьому шляху… Саме це робить відхід із професійного спорту найважчим рішенням у моєму житті.

Всі ці роки гри на найвищому рівні не пройшли безслідно для мого організму. Вирішальну роль у рішенні завершити кар'єру зіграла травма коліна, яку я отримав минулого року.

Останні два десятиліття я постійно мешкав на валізах. Нескінченні перельоти, зміна часових поясів, необхідність боротися з джетлагом і знову і знову показувати результат на різних покриттях – все це теж згодом дається взнаки. Ставало все важче відновлюватись фізично та ментально тиждень за тижнем на найвищому рівні. У певний момент потрібно бути чесним із самим собою», – заявив Гоффен.

Бельгієць у 2017 році пробився у фінал Підсумкового турніру ATP і піднявся на сьому сходинку світового рейтингу.

На його рахунку шість титулів ATP, а також виходи до чвертьфіналу Відкритого чемпіонату Австралії, Ролан Гаррос і Вімблдону.

Нагадаємо, стали відомі склади жіночих тенісних збірних України та Польщі на кваліфікаційний раунд Кубка Біллі Джин Кінг, який відбудеться 10-11 квітня 2026 року.

Україна зіграє проти Польщі у польському місті Глівіце.

Склад збірної України

  • Еліна Світоліна
  • Марта Костюк
  • Олександра Олійникова
  • Людмила Кіченок
  • Надія Кіченок
  • Капітан – Ілля Марченко

Склад збірної Польщі

  • Магда Лінетт
  • Майя Хвалинська
  • Лінда Клімовічова
  • Катаржина Кава
  • Капітан – Давид Целт

Наразі у складі наших опоненток відсутня Іга Швьонтек. Втім, до матчу ще майже місяць, можливі зміни.

