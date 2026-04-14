Netflix вирішив зняти документальний фільм про одного з найвеличніших тенісистів сучасності

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Netflix вирішив зняти документальний фільм про одного з найвеличніших тенісистів сучасності
Рафаель Надаль завершив професійну кар'єру в 2024 році
фото: Reuters

Стрічка «Рафа» буде презентована наприкінці травні

Netflix анонсував вихід документального серіалу «Рафа», присвяченого життю та кар’єрі одного з найвидатніших тенісистів в історії – Рафаеля Надаля. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Netflix.

Перші подробиці фільму

Прем'єра стрічки запланована на 29 травня 2026 року. Проєкт, що складатиметься з чотирьох епізодів, обіцяє глядачам безпрецедентний рівень доступу до особистого життя спортсмена, його родини та найближчого оточення, фокусуючись на фінальному етапі його професійного шляху в турі ATP протягом 2024 року.

На відміну від стандартних спортивних біографій, «Рафа» позиціонується як глибоке дослідження особистості, що стоїть за 22 титулами Grand Slam. Сюжетна лінія поєднує архівні кадри, починаючи з трирічного віку Надаля, з ексклюзивними зйомками його останнього сезону. Особливий акцент автори зробили на найбільш постійному супернику тенісиста – не Роджері Федерері чи Новаку Джоковичу, а його власному тілі. Документальна серія детально розкриває фізичну та емоційну ціну успіху, демонструючи вразливість суперзірки під час боротьби з хронічними травмами та болем, що супроводжували його повернення на корт у 2024 році.

Зірковий склад та вихід стрічки

Згадуючи Федерера і Джоковича, обидва вони з'являться у фільмі для створення цілісного образу легенди, а компанію їм складе легендарний Джон Макінрой. Їхні думки, разом із коментарями тренерського штабу та членів сім’ї, принесуть фільму особливої цінності та зроблять його більш наповненим. 

Режисером серіалу виступив лауреат премії «Еммі» та номінант на «Оскар» Зак Хайнзерлінг, відомий своїми роботами «Вкрадена молодість» та «Катті та боксер». Виробництвом займалася студія Skydance Sports, яка за останній рік закріпила за собою статус лідера у сфері преміального спортивного контенту завдяки таким проєктам, як «Air» та документальним циклам про NFL.

Вихід фільму стане символічним підбиттям підсумків кар'єри Рафаеля Надаля, яка офіційно завершилася у листопаді 2024 року після виступу на Кубку Девіса. Саме 2024 рік став для іспанця періодом остаточного прощання з великим спортом, що і лягло в основу хронології серіалу.

Нагадаємо, що популярний стримінговий сервіс анонсував вихід стрічки про легенду світових шахів

Netflix вирішив зняти документальний фільм про одного з найвеличніших тенісистів сучасності
Netflix вирішив зняти документальний фільм про одного з найвеличніших тенісистів сучасності
Померла мама гімнастки Лілії Подкопаєвої 
Померла мама гімнастки Лілії Подкопаєвої 
Призерки Чемпіонату світу Магучіх і Левченко підписали контракт з відомим брендом
Призерки Чемпіонату світу Магучіх і Левченко підписали контракт з відомим брендом
«На льоду з короткою програмою». Відомі біатлоністки вразили навичками фігурного катання
«На льоду з короткою програмою». Відомі біатлоністки вразили навичками фігурного катання
Володар «Ґреммі» зіграє за професійний баскетбольний клуб у Китаї
Володар «Ґреммі» зіграє за професійний баскетбольний клуб у Китаї
Український боксер-чемпіон підробляє водієм на заводі в Італії
Український боксер-чемпіон підробляє водієм на заводі в Італії

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

