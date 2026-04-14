Netflix вирішив зняти документальний фільм про одного з найвеличніших тенісистів сучасності

Стрічка «Рафа» буде презентована наприкінці травні

Netflix анонсував вихід документального серіалу «Рафа», присвяченого життю та кар’єрі одного з найвидатніших тенісистів в історії – Рафаеля Надаля. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Netflix.

Перші подробиці фільму

Прем'єра стрічки запланована на 29 травня 2026 року. Проєкт, що складатиметься з чотирьох епізодів, обіцяє глядачам безпрецедентний рівень доступу до особистого життя спортсмена, його родини та найближчого оточення, фокусуючись на фінальному етапі його професійного шляху в турі ATP протягом 2024 року.

На відміну від стандартних спортивних біографій, «Рафа» позиціонується як глибоке дослідження особистості, що стоїть за 22 титулами Grand Slam. Сюжетна лінія поєднує архівні кадри, починаючи з трирічного віку Надаля, з ексклюзивними зйомками його останнього сезону. Особливий акцент автори зробили на найбільш постійному супернику тенісиста – не Роджері Федерері чи Новаку Джоковичу, а його власному тілі. Документальна серія детально розкриває фізичну та емоційну ціну успіху, демонструючи вразливість суперзірки під час боротьби з хронічними травмами та болем, що супроводжували його повернення на корт у 2024 році.

Зірковий склад та вихід стрічки

Згадуючи Федерера і Джоковича, обидва вони з'являться у фільмі для створення цілісного образу легенди, а компанію їм складе легендарний Джон Макінрой. Їхні думки, разом із коментарями тренерського штабу та членів сім’ї, принесуть фільму особливої цінності та зроблять його більш наповненим.

Режисером серіалу виступив лауреат премії «Еммі» та номінант на «Оскар» Зак Хайнзерлінг, відомий своїми роботами «Вкрадена молодість» та «Катті та боксер». Виробництвом займалася студія Skydance Sports, яка за останній рік закріпила за собою статус лідера у сфері преміального спортивного контенту завдяки таким проєктам, як «Air» та документальним циклам про NFL.

Вихід фільму стане символічним підбиттям підсумків кар'єри Рафаеля Надаля, яка офіційно завершилася у листопаді 2024 року після виступу на Кубку Девіса. Саме 2024 рік став для іспанця періодом остаточного прощання з великим спортом, що і лягло в основу хронології серіалу.

Нагадаємо, що популярний стримінговий сервіс анонсував вихід стрічки про легенду світових шахів.