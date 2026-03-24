Перспективний 17-річний тенісист відмовився від громадянства України

Білозерцев тепер гратиме за Узбекистан

Білозерцев є 13-ю ракеткою світу серед юніорів

17-річний тенісист Нікіта Білозерцев більше не представлятиме Україну на міжнародному рівні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BTU.

Білозерцев тепер гратиме під прапором Узбекистану. Наразі він є 13-ю ракеткою світу серед юніорів.

Чутки про можливу зміну громадянства Білозерцевим вперше зʼявилися під час торішнього Вімблдону, коли він відмовився відповідати на запитання, які ставилися українською мовою. Тоді була інформація, що він може перейти під болгарський прапор.

Схоже, Узбекистан запропонував йому більш привабливі умови.

Нагадаємо, стали відомі склади жіночих тенісних збірних України та Польщі на кваліфікаційний раунд Кубка Біллі Джин Кінг, який відбудеться 10-11 квітня 2026 року.

Україна зіграє проти Польщі у польському місті Глівіце.

Склад збірної України

Еліна Світоліна

Марта Костюк

Олександра Олійникова

Людмила Кіченок

Надія Кіченок

Капітан – Ілля Марченко

Склад збірної Польщі

Магда Лінетт

Майя Хвалинська

Лінда Клімовічова

Катаржина Кава

Капітан – Давид Целт

Наразі у складі наших опоненток відсутня Іга Швьонтек. Втім, до матчу ще майже місяць, можливі зміни.