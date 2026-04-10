Легендарний тенісист Джокович повідомив, коли хоче завершити кар'єру

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
Легендарний тенісист Джокович повідомив, коли хоче завершити кар'єру
Джокович: Я хотів би завершити кар'єру на Олімпійських іграх 2028 року з сербським прапором у руках
фото: AP

38-річний Джокович посідає четверте місце у рейтингу ATP

Легендарний тенісист Новак Джокович заявив, що хоче завершити кар'єру на Олімпійських іграх 2028 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sportal.rs.

Заява Джоковича

«Я хотів би завершити кар'єру на Олімпійських іграх 2028 року з сербським прапором у руках, це було б чудово. Але як воно буде, не можу сказати, чесно, тому що є деякі речі, які знаходяться поза моїм контролем. Але я намагатимусь зберегти фізичне та психологічне здоров'я», – заявив серб.

Джокович є чинним олімпійським чемпіоном у чоловічому одиночному розряді. У фіналі Олімпіади-2024 року в Парижі він обіграв іспанця Карлоса Алькараса – 7:6 (7:3), 7:6 (7:2).

Новак Джокович: що відомо

38-річний Джокович посідає четверте місце у рейтингу ATP, серб виграв 101 титул ATP в одиночному розряді, включаючи 24 перемоги на Мейджорах – рекорд у чоловічому одиночному розряді.

Крім перемоги на Іграх-2024 року серб виграв бронзу Олімпіади-2008, також він є володарем Кубка Девіса (2010 рік). Джоковичу належить абсолютний рекорд за кількістю проведених тижнів (428) у статусі першої ракетки світу.

Нагадаємо, стали відомі склади жіночих тенісних збірних України та Польщі на кваліфікаційний раунд Кубка Біллі Джин Кінг, який відбудеться 10-11 квітня 2026 року.

Склад збірної України

  • Еліна Світоліна
  • Марта Костюк
  • Олександра Олійникова
  • Людмила Кіченок
  • Надія Кіченок
  • Капітан – Ілля Марченко

Склад збірної Польщі

  • Магда Лінетт
  • Майя Хвалинська
  • Лінда Клімовічова
  • Катаржина Кава
  • Мартина Кубка
  • Капітан – Давид Целт
Теги: Новак Джокович теніс спорт

Читайте нас

Гранд чемпіонату Італії продовжив контракт із тренером
Гранд чемпіонату Італії продовжив контракт із тренером
Лідер Першої ліги обрав стадіон на півфінал Кубка України проти «Динамо»
Лідер Першої ліги обрав стадіон на півфінал Кубка України проти «Динамо»
Легендарний тенісист Джокович повідомив, коли хоче завершити кар'єру
Легендарний тенісист Джокович повідомив, коли хоче завершити кар'єру
Стала відома система розіграшу кваліфікації на Чемпіонат світу з кіберфутболу
Стала відома система розіграшу кваліфікації на Чемпіонат світу з кіберфутболу
Син Байдена викликав на поєдинок дітей Трампа
Син Байдена викликав на поєдинок дітей Трампа
Титулований воротар-рекордсмен відмовився від російського громадянства
Титулований воротар-рекордсмен відмовився від російського громадянства

