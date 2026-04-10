Легендарний тенісист Джокович повідомив, коли хоче завершити кар'єру

Джокович: Я хотів би завершити кар'єру на Олімпійських іграх 2028 року з сербським прапором у руках

Легендарний тенісист Новак Джокович заявив, що хоче завершити кар'єру на Олімпійських іграх 2028 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sportal.rs.

Заява Джоковича

«Я хотів би завершити кар'єру на Олімпійських іграх 2028 року з сербським прапором у руках, це було б чудово. Але як воно буде, не можу сказати, чесно, тому що є деякі речі, які знаходяться поза моїм контролем. Але я намагатимусь зберегти фізичне та психологічне здоров'я», – заявив серб.

Джокович є чинним олімпійським чемпіоном у чоловічому одиночному розряді. У фіналі Олімпіади-2024 року в Парижі він обіграв іспанця Карлоса Алькараса – 7:6 (7:3), 7:6 (7:2).

Новак Джокович: що відомо

38-річний Джокович посідає четверте місце у рейтингу ATP, серб виграв 101 титул ATP в одиночному розряді, включаючи 24 перемоги на Мейджорах – рекорд у чоловічому одиночному розряді.

Крім перемоги на Іграх-2024 року серб виграв бронзу Олімпіади-2008, також він є володарем Кубка Девіса (2010 рік). Джоковичу належить абсолютний рекорд за кількістю проведених тижнів (428) у статусі першої ракетки світу.

