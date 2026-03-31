Новий тенісний стадіон у Мадриді може отримати назву на честь Надаля

Лопес: Було б почесно назвати стадіон на честь Рафаеля Надаля

Директор «Мастерсу» у Мадриді Фелісьяно Лопес заявив, що тенісну арену на вісім тисяч глядачів у Мадриді можуть назвати на честь 22-разового переможця Мейджорів іспанця Рафаеля Надаля. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Punto de Break.

Заява Лопеса

«Поки що це рішення не прийняте. Можливо, з'явиться спонсор або його буде названо на честь гравця. Для нас було б почесно назвати стадіон на честь Рафаеля Надаля. У нас вже є арени імені Маноло Сантани та Аранчі Санчес, і було б розкішшю додати Рафаеля.

Зараз у нас три криті корти, як і в Австралії, але для турніру рівня «Мастерса» центральний стадіон трохи замалий. Наприклад, на корті Аранчі Санчес [3500 місць] у перший тиждень часто не вистачає місць – люди стоять у чергах, бо багато топ-матчів неможливо перенести на центральний корт. Новий стадіон на 8000 місць дозволить суттєво розширити можливості», – заявив Лопес.

Рафаель Надаль: що відомо

Рафаель Надаль виграв 22 Мейджори, це другий результат в історії чоловічого тенісу. Лідером за кількістю Великих шлемів є серб Новак Джокович (24).

Загалом Надаль виграв 92 титули ATP, з них 63 – на ґрунті, зокрема рекордні 14 трофеїв Ролан Гаррос.

Надаль є олімпійським чемпіоном: вигравав «золото» Ігор в одиночному розряді у 2008 році.

Нагадаємо, стали відомі склади жіночих тенісних збірних України та Польщі на кваліфікаційний раунд Кубка Біллі Джин Кінг, який відбудеться 10-11 квітня 2026 року.

Україна зіграє проти Польщі у польському місті Глівіце.

Склад збірної України

Еліна Світоліна

Марта Костюк

Олександра Олійникова

Людмила Кіченок

Надія Кіченок

Капітан – Ілля Марченко

Склад збірної Польщі