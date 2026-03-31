Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Новий тенісний стадіон у Мадриді може отримати назву на честь Надаля

Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
фото: AP

Лопес: Було б почесно назвати стадіон на честь Рафаеля Надаля

Директор «Мастерсу» у Мадриді Фелісьяно Лопес заявив, що тенісну арену на вісім тисяч глядачів у Мадриді можуть назвати на честь 22-разового переможця Мейджорів іспанця Рафаеля Надаля. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Punto de Break.

Заява Лопеса

«Поки що це рішення не прийняте. Можливо, з'явиться спонсор або його буде названо на честь гравця. Для нас було б почесно назвати стадіон на честь Рафаеля Надаля. У нас вже є арени імені Маноло Сантани та Аранчі Санчес, і було б розкішшю додати Рафаеля.

Зараз у нас три криті корти, як і в Австралії, але для турніру рівня «Мастерса» центральний стадіон трохи замалий. Наприклад, на корті Аранчі Санчес [3500 місць] у перший тиждень часто не вистачає місць – люди стоять у чергах, бо багато топ-матчів неможливо перенести на центральний корт. Новий стадіон на 8000 місць дозволить суттєво розширити можливості», – заявив Лопес.

Рафаель Надаль: що відомо

Рафаель Надаль виграв 22 Мейджори, це другий результат в історії чоловічого тенісу. Лідером за кількістю Великих шлемів є серб Новак Джокович (24).

Загалом Надаль виграв 92 титули ATP, з них 63 – на ґрунті, зокрема рекордні 14 трофеїв Ролан Гаррос.

Надаль є олімпійським чемпіоном: вигравав «золото» Ігор в одиночному розряді у 2008 році.

Нагадаємо, стали відомі склади жіночих тенісних збірних України та Польщі на кваліфікаційний раунд Кубка Біллі Джин Кінг, який відбудеться 10-11 квітня 2026 року.

Україна зіграє проти Польщі у польському місті Глівіце.

Склад збірної України

  • Еліна Світоліна
  • Марта Костюк
  • Олександра Олійникова
  • Людмила Кіченок
  • Надія Кіченок
  • Капітан – Ілля Марченко

Склад збірної Польщі

  • Магда Лінетт
  • Майя Хвалинська
  • Лінда Клімовічова
  • Катаржина Кава
  • Капітан – Давид Целт
Теги: теніс Рафаель Надаль

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua