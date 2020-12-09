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    У світі

    В Італії перший випадок Covid-19 виявили ще у 2019 році

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    Перший випадок коронавірусу виявили ще у листопаді 2019 року - В Італії перший випадок Covid-19 виявили ще у 2019 році
    Перший випадок коронавірусу виявили ще у листопаді 2019 року
    Фото з відкритих джерел

    Перший офіційно оголошений Covid-випадок у країні був щонайменше на три місяці раніше

    Італійські лікарі виявили перший випадок коронавірусу вже у листопаді минулого року. Про це повідомляє ANSA.

    Згідно з результатами дослідження Міланського державного університету, перший випадок коронавірусу виявили ще у листопаді 2019 року у 4-річного хлопчика.

    Так, 21 листопада йому стало зле через кашель і нежить. Лікарі вважали, що у хлопчика просто кір.

    Однак тільки після взяття у нього аналізів у дитини підтвердився коронавірус.

    Зазначається, що таким чином перший випадок коронавірусу був встановлений в Італії щонайменше на три місяці раніше, ніж влада офіційно оголосила про «пацієнта 1» з Ломбардії.

    Як повідомляв Главком, на 9 грудня у світі зафіксовано 68 млн 567 тис. 527 випадків коронавірусу. Зареєстровано 1 млн 563 тис. 130 смертей і 47 млн 462 тис. 104 випадки одужання.

    Нагадаємо, що Італія почне безкоштовну вакцинацію від Covid-19 на початку наступного року.

    Теги: Італія влада кір
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