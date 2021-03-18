Із квітня вводять нові правила отримання посвідчення водія. Що відомо

Із 6 квітня майбутні водії складатимуть іспити за новими білетами

Із квітня в Україні іспити з теоретичної підготовки та перепідготовки водіїв проводитимуться за оновленими тестами. Про це повідомили в Головному сервісному центрі МВС.

Зазначається, що екзаменаційні білети актуалізували, врахувавши пропозиції від експертів та зміни в законодавстві.

«Із 6 квітня майбутні водії вже складатимуть теоретичні іспити у сервісних центрах МВС за новими екзаменаційними білетами. Усі зміни будуть також внесені в онлайн-тренажер для перевірки знань правил дорожнього руху, що розміщений у нас на сайті», – говориться у повідомленні.

Повідомляється, що оновлена теоретична частина іспиту містить низку нових та цікавих дорожніх ситуацій, з якими часто стикаються водії.

До того ж у сервісному центрі продовжують збирати пропозиції до питань у білетах за такими напрямками:

правила дорожнього руху;

будова та експлуатація транспортних засобів;

основи безпечного водіння;

основи права в області дорожнього руху;

надання першої медичної допомоги.

Відомо, що з метою актуалізації білетів чотири місяці тому в Україні запустили «Банк екзаменаційних питань з ПДР».

«Викладачі профільних навчальних закладів та всі охочі досі активно надають свої пропозиції до екзаменаційних питань з підготовки та перепідготовки водіїв транспортних засобів. За цей час надійшла загалом 91 ініціатива», – говориться в повідомленні.

В Україні 17 березня набули чинності нові штрафи за порушення правил дорожнього руху. Закон посилює відповідальність за порушення правил дорожнього руху не лише водіями, а й пішоходами, велосипедистами та особами, які керують гужовим транспортом, і погоничами тварин.

Юристка Ганна Маляр розповіла, що зміни до Кримінального кодексу щодо відповідальності нетверезих водіїв запускають корупційний механізм.