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    Із квітня вводять нові правила отримання посвідчення водія. Що відомо

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    В Україні 17 березня&nbsp;набули чинності нові штрафи за порушення правил дорожнього руху - Із квітня вводять нові правила отримання посвідчення водія. Що відомо
    В Україні 17 березня набули чинності нові штрафи за порушення правил дорожнього руху

    Із 6 квітня майбутні водії складатимуть іспити за новими білетами

    Із квітня в Україні іспити з теоретичної підготовки та перепідготовки водіїв проводитимуться за оновленими тестами. Про це повідомили в Головному сервісному центрі МВС.

    Зазначається, що екзаменаційні білети актуалізували, врахувавши пропозиції від експертів та зміни в законодавстві.

    «Із 6 квітня майбутні водії вже складатимуть теоретичні іспити у сервісних центрах МВС за новими екзаменаційними білетами. Усі зміни будуть також внесені в онлайн-тренажер для перевірки знань правил дорожнього руху, що розміщений у нас на сайті», – говориться у повідомленні.

    Повідомляється, що оновлена теоретична частина іспиту містить низку нових та цікавих дорожніх ситуацій, з якими часто стикаються водії.

    До того ж у сервісному центрі продовжують збирати пропозиції до питань у білетах за такими напрямками:

    • правила дорожнього руху;
    • будова та експлуатація транспортних засобів;
    • основи безпечного водіння;
    • основи права в області дорожнього руху;
    • надання першої медичної допомоги.

    Відомо, що з метою актуалізації білетів чотири місяці тому в Україні запустили «Банк екзаменаційних питань з ПДР».

    «Викладачі профільних навчальних закладів та всі охочі досі активно надають свої пропозиції до екзаменаційних питань з підготовки та перепідготовки водіїв транспортних засобів. За цей час надійшла загалом 91 ініціатива», – говориться в повідомленні.

    В Україні 17 березня набули чинності нові штрафи за порушення правил дорожнього руху. Закон посилює відповідальність за порушення правил дорожнього руху не лише водіями, а й пішоходами, велосипедистами та особами, які керують гужовим транспортом, і погоничами тварин.

    Юристка Ганна Маляр розповіла, що зміни до Кримінального кодексу щодо відповідальності нетверезих водіїв запускають корупційний механізм.

    Теги: МВС водій ПДР автомобіль
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