У Броварському районі українські військові виявили чергову рашистську катівню

Броварська окружна прокуратура розпочала кримінальне провадження за статтею «Порушення законів та звичаїв війни»

Українські правоохоронці отримали інформацію про те, що у одному із сіл Броварського району Київської області рашистські окупанти убивали мирне населення. Про це пише пресслужба Офісу генерального прокурора.

Під час обстеження території місце масового убивства було виявлене у селі Шевченкове на півночі Броварського району.

Окупанти убивали людей на території приватного будинку, а тіла скидали у підвал. Усього в підвалі було знайдено шість тіл із вогнепальними пораненнями.

Поліція Броварського району уже розпочала слідство. Кримінальне провадження відкрите за статтею 438 Кримінального кодексу України, «Порушення законів та звичаїв війни». За злодіяння, поєднані з умисним убивством, ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 10 до 15 років або довічне.

Нагадаємо, що українські військові та правоохоронці виявили уже кілька подібних катівень на раніше окупованій території Київської області. Зокрема, у підвалі одного з дитячих санаторіїв міста Бучі поліцейські виявили тіла п’ятьох чоловіків із зав’язаними руками. Військовослужбовці збройних сил Російської Федерації катували беззбройних мирних мешканців, а після цього вбивали їх.

Також рашисти організували катівню на території екопарку у селі Мотижин, що на заході Київщини.

А на вулиці Яблунська у Бучі російські військові облаштували катівню, де мучили не лише дорослих, але й дітей. Рашисти, за словами омбудсмена Людмили Денісової, випалювали людям очі, відрізали частини тіла, мучили жертв до смерті.