Ізраїль поклав на Іран відповідальність за атаку на танкер Mercer Street

Питання про напад планують розглянути в ООН

Міністр закордонних справ Ізраїлю Яір Лапід звинуватив «іранський тероризм» у нещодавньому нападі на ізраїльський танкер, під час якого загинули два члени екіпажу – громадяни Болгарії та Румунії. Відповідну заяву розповсюдили агентства ВВС та AFP.

«Іран – це не тільки проблема Ізраїлю, – сказав Лапід в заяві. – Світ не повинен мовчати».

Також Яір Лапід закликав до «жорсткої відповіді» і сказав, що він консультується зі своїм британським колегою Домініком Раабом, і що питання буде передано в ООН.

Представник уряду Великої Британії заявив, що вони також намагаються «терміново встановити факти». Однак деталі нападу на танкер залишаються неясними. Іран поки не прокоментував звинувачення.

Держдепартамент США заявив, що «глибоко стурбований» повідомленнями і «уважно стежить за ситуацією».

Компанія-власник танкера, що належить ізраїльському морському магнату Еялю Оферу, який цього року посів 197 сходинку в списку найбагатших людей світу за версією Forbes, зі статком у 11,3 млрд доларів. Його фірми володіють і експлуатують понад 160 кораблів.

В останні місяці відбулося кілька нападів на судна, які експлуатуються як Ізраїлем, так і Іраном, при цьому обидві країни обмінюються звинуваченнями і спростуваннями.

Біля берегів Сирії навесні, три людини загинули в результаті прориву ракети через місток судна. У червні найбільший корабель іранського військово-морського флоту затонув недалеко від Омана після того, як загадковим чином загорілося його машинне відділення.

Іранські і хуситські повстанці в Ємені, підтримувані Тегераном, все частіше використовують технологію створення «рою дронів» проти регіональних ворогів. У травні 2019 роки половина виробничих потужностей Саудівської Аравії з видобутку нафти була відключена на кілька тижнів, через те, що кілька дронів націлилися на основний виробничий об'єкт країни.

Танкер Mercer Street, що йшов під прапором Ліберії, був атакований за допомогою безпілотника-камікадзе поблизу берегів Оману. 21 липня в 07:00 за Гринвічем, за 86 морських миль на південний схід від порту Аль-Дукм БПЛА протаранив капітанський місток. Повідомлялося, що серед членів його екіпажу були громадяни України.

Раніше повідомлялося, що у дубайському порту Джебель Алі в Обʼєднаних Арабських Еміратах після вибуху загорівся танкер.