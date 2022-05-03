Чехія готова відмовитися від закупівлі нафти з Росії

Чехія заявила про готовність відмовитися від закупівлі нафти з Росії

Глава Мінпромторгу Чехії заявив, що країна не збирається платити за газ із Росії рублями

Глава Мінпромторгу Чехії Йозеф Сікела повідомив, що країна не збирається платити за російський газ рублями, а також висловила готовність за певних умов відмовитися від закупівлі нафти з РФ до кінця 2022 року.

За його словами, Чехія й надалі хоче платити за газ у євро, тим більше, що більшу його частину вона закуповує на західноєвропейських біржах.

«Єдиною чеською фірмою, що закуповує газ безпосередньо в РФ, є енергетична компанія ČЕZ, яка платить і надалі платитиме в євро», – зазначив Сікела.

Він додав, що Прага готова підтримати пропозицію про припинення до кінця 2022 року закупівель нафти з Росії країнам Європейського Союзу у разі, якщо будуть реалізовані плани щодо спільних закупівель енергетичної сировини і ЄС матиме певні резерви.

Нагадаємо, частина країн Євросоюзу піддалися на газовий шантаж Росії та погодилися закуповувати газ за рублі.

Йдеться про Австрію, Німеччину, Словаччину та Угорщину.