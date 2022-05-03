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    Економіка та фінанси

    Чехія готова відмовитися від закупівлі нафти з Росії

    Чехія заявила про готовність відмовитися від закупівлі нафти з Росії - Чехія готова відмовитися від закупівлі нафти з Росії
    Чехія заявила про готовність відмовитися від закупівлі нафти з Росії
    фото з відкритих джерел

    Глава Мінпромторгу Чехії заявив, що країна не збирається платити за газ із Росії рублями

    Глава Мінпромторгу Чехії Йозеф Сікела повідомив, що країна не збирається платити за російський газ рублями, а також висловила готовність за певних умов відмовитися від закупівлі нафти з РФ до кінця 2022 року.

    За його словами, Чехія й надалі хоче платити за газ у євро, тим більше, що більшу його частину вона закуповує на західноєвропейських біржах.

    «Єдиною чеською фірмою, що закуповує газ безпосередньо в РФ, є енергетична компанія ČЕZ, яка платить і надалі платитиме в євро», – зазначив Сікела.

    Він додав, що Прага готова підтримати пропозицію про припинення до кінця 2022 року закупівель нафти з Росії країнам Європейського Союзу у разі, якщо будуть реалізовані плани щодо спільних закупівель енергетичної сировини і ЄС матиме певні резерви.

    Нагадаємо, частина країн Євросоюзу піддалися на газовий шантаж Росії та погодилися закуповувати газ за рублі.

    Йдеться про Австрію, Німеччину, Словаччину та Угорщину.

    Теги: ЄС росія окупанти газ війна Чехія Україна окупація #stoprussia
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    Чехія готова відмовитися від закупівлі нафти з Росії