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    Ізраїль вперше офіційно звинуватив Росію у військових злочинах в Україні

    Ізраїль нарешті назвав військовими злочинами терор і вбивства українців у Бучі, які вчинили російські окупанти - Ізраїль вперше офіційно звинуватив Росію у військових злочинах в Україні
    Ізраїль нарешті назвав військовими злочинами терор і вбивства українців у Бучі, які вчинили російські окупанти
    Фото з відкритих джерел

    Міністра закордонних справ країни шокували страхітливі фото та відео з українських Гостомеля, Ірпеня та Бучі, де російські окупанти влаштували геноцид

    Міністр закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід публічно звинуватив Росію у військових злочинах проти українського народу. Про це головний дипломат країни написав у Twitter.

    «Фотографії та свідоцтва, що надходять з України, жахливі. Російські війська вчинили військові злочини проти беззахисного цивільного населення»‚– написав Лапід.

    Він додав, що рішуче засуджує такі дії держави-агресорки.

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    Нагадаємо, раніше шокуюча реакція ізраїльського міністра на звірства рашистів у Бучі обурила українського посла.

    Перед тим журналіст Барак Равід повідомив, що «міністр фінансів Ізраїлю Авігдор Ліберман повторює позицію Кремля і каже, що є «важкі фотографії з Бучі, і ми всі засуджуємо будь-які військові злочини...(але) тут є взаємні звинувачення. Росіяни звинувачують українців».

    Теги: росія окупанти Ізраїль війна Україна окупація
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    Ізраїль вперше офіційно звинуватив Росію у військових злочинах в Україні