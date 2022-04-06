Ізраїль вперше офіційно звинуватив Росію у військових злочинах в Україні
Міністра закордонних справ країни шокували страхітливі фото та відео з українських Гостомеля, Ірпеня та Бучі, де російські окупанти влаштували геноцид
Міністр закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід публічно звинуватив Росію у військових злочинах проти українського народу. Про це головний дипломат країни написав у Twitter.
«Фотографії та свідоцтва, що надходять з України, жахливі. Російські війська вчинили військові злочини проти беззахисного цивільного населення»‚– написав Лапід.
Він додав, що рішуче засуджує такі дії держави-агресорки.
Нагадаємо, раніше шокуюча реакція ізраїльського міністра на звірства рашистів у Бучі обурила українського посла.
Перед тим журналіст Барак Равід повідомив, що «міністр фінансів Ізраїлю Авігдор Ліберман повторює позицію Кремля і каже, що є «важкі фотографії з Бучі, і ми всі засуджуємо будь-які військові злочини...(але) тут є взаємні звинувачення. Росіяни звинувачують українців».