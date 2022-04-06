Ізраїль вперше офіційно звинуватив Росію у військових злочинах в Україні

Ізраїль нарешті назвав військовими злочинами терор і вбивства українців у Бучі, які вчинили російські окупанти

Міністра закордонних справ країни шокували страхітливі фото та відео з українських Гостомеля, Ірпеня та Бучі, де російські окупанти влаштували геноцид

Міністр закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід публічно звинуватив Росію у військових злочинах проти українського народу. Про це головний дипломат країни написав у Twitter.

«Фотографії та свідоцтва, що надходять з України, жахливі. Російські війська вчинили військові злочини проти беззахисного цивільного населення»‚– написав Лапід.

Він додав, що рішуче засуджує такі дії держави-агресорки.

Нагадаємо, раніше шокуюча реакція ізраїльського міністра на звірства рашистів у Бучі обурила українського посла.

Перед тим журналіст Барак Равід повідомив, що «міністр фінансів Ізраїлю Авігдор Ліберман повторює позицію Кремля і каже, що є «важкі фотографії з Бучі, і ми всі засуджуємо будь-які військові злочини...(але) тут є взаємні звинувачення. Росіяни звинувачують українців».