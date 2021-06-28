Ізраїль запровадив штрафи за поїздки до Росії

Крім Росії у «чорному списку» опинилися іще п'ять країн

Ізраїль ввів штрафи для своїх громадян за поїздки до держав з максимальним ризиком зараження Сovid-19, серед яких Росія та ще п'ять країн. Про це повідомляє Міністерство охорони Ізраїлю.

Відповідно до нововведення, для поїздок до країн, які включені Міністерством охорони здоров'я до списку максимального ризику зараження Сovid-19, громадянам Ізраїлю необхідно отримати спеціальний дозвіл. В разі, якщо поїздка буде здійснена без такого дозволу, доведеться сплатити штраф у розмірі п'яти тисяч шекелів (1535 доларів).

Наразі в ізраїльському списку країн з максимальним ризиком зараження перебувають:

Російська Федерація,

Аргентина,

Бразилія,

ПАР,

Індія,

Мексика.

Крім того, 27 червня міністерство охорони здоров'я Ізраїлю повідомило про включення Білорусі та Киргизстану в список країн з високим рівнем захворюваності, поїздки в які не рекомендуються. До даного списку також належать Уганда, Уругвай, Об'єднані Арабські Емірати, Сейшели, Ефіопія, Болівія, Намібія, Парагвай, Чилі, Колумбія, Коста-Ріка і Туніс. В разі, якщо ситуація не зміниться на краще, невдовзі ці країни будуть віднесені до максимального ризику, і поїздки на їх територію вимагатимуть дозволу від уряду.

Додамо, що останнім часом в Ізраїлі штам «Дельта» поширюється серед вакцинованих людей.

Раніше повідомлялося, що Ізраїльська держава відмовилася від запланованого на 1 липня зняття обмежень для в'їзду відпочивальників та туристів з-за кордону. Таке рішення було прийнято міністром охорони здоров'я Ніцаном Горовицем та прем'єром Нафталі Беннетом в зв'язку зі зростанням захворюваності й поширенням в світі індійського штаму коронавірусу.