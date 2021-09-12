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    Ізраїль звинуватив Іран у підготовці терористів із Сирії, Іраку та Ємену

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    Їзраїль вимагає розслідування та заявляє про докази підтримки Іраном терористів - Ізраїль звинуватив Іран у підготовці терористів із Сирії, Іраку та Ємену
    Їзраїль вимагає розслідування та заявляє про докази підтримки Іраном терористів
    Фото з відкритих джерел

    Міноборони Ізраїлю вказує, що терористів навчають управляти безпілотниками

    Глава Міноборони Ізраїлю Бені Ганц звинуватив Іран у дестабілізації ситуації на Близькому Сході руками навчених бойовиків із Сирії, Іраку та Ємену. Його цитує Reuters.

    За словами Ганца, Тегеран займається навчанням терористів: в основному воно стосується того, як управлятися з безпілотниками. Навчання нібито проходять на базі в аеропорту міста Кашен недалеко від Ісфахана.

    Глава ізраїльського Міноборони також упевнений, що Іран намагається передати технології, які дозволять бойовикам в секторі Газа виробляти безпілотники. Ганц заявив, що у нього є докази таким доводам, а саме супутникові знімки. Їх міністр не надав.

    На початку серпня глава Міноборони навіть пригрозив Ірану війною через атаку на нафтовий танкер Mercer Street біля берегів оману. Хоча Тегеран не зізнався в причетності до події з Mercer Street, Великобританія, США та Ізраїль вважають його винним. Дії Ірану в регіоні Перської затоки назвали дестабілізуючими. Росія зазначила, що подібні заяви безпідставні до тих пір, поки не будуть наведені ясні докази.

    Як повідомлялося, Ізраїль знешкодив виробництво ракет в Секторі Гази.

    До слова, США наближаються до відмови від ядерної угоди з Іраном. Про це повідомив Держсекретар США Ентоні Блінкен.

    За словами Блінкена, в Ірану залишається мало часу, щоб повернутися до ядерної угоди після доповіді наглядового органу ООН з атомної енергії.

    Теги: міністр Ізраїль Іран тероризм навчання
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    Ізраїль звинуватив Іран у підготовці терористів із Сирії, Іраку та Ємену