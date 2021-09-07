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    Ізраїль знешкодив виробництво ракет в Секторі Гази

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    Ізраїль наніс удар по Гекторі Гази - Ізраїль знешкодив виробництво ракет в Секторі Гази

    Ізраїль наніс удар по Гекторі Гази

    Фото з відкритих джерел

    Ізраїльська армія обстріляла бетонний завод

    Армія оборони Ізраїлю вразили низку цілей в Секторі Гази. Про це повідомляє The Jerusalem Post.

    Ізраїльські військово-повітряні сили обстріляли об'єкт ХАМАС з виробництва ракет та бетонний завод в Хан-Юнісі.

    Бетон, виготовлений на заводі, був використаний для будівництва мережі підземних тунелів терористів. Ці об'єкти були розташовані в центрі цивільного району в Секторі Гази, недалеко від культурних об'єктів, мечетей і водопостачання.

    Як повідомляється, атака відбулася у відповідь на пожежі на півдні Ізраїлю, викликані запальними кулями, надісланими з Сектору.

    До слова, у серпні ізраїльська армія бомбардувала палестинські озброєння в Секторі Гази у відповідь на жорстокі демонстрації на кордоні.

    Нагадаємо, у червні винищувачі армії оборони Ізраїлю атакували військові об'єкти ХАМАС у місті Газа і в Хан-Юнісі. Обстріл був проведений у відповідь на запуск палестинцями повітряних куль із запальною сумішшю в напрямку Ізраїлю.

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    Теги: Ізраїль обстріл ХАМАС ракета
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    Ізраїль знешкодив виробництво ракет в Секторі Гази