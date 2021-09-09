США можуть відмовитися від ядерної угоди з Іраном

Іран різко збільшив виробництво високозбагаченого урану за останні місяці

США наближаються до відмови від ядерної угоди з Іраном. Про це повідомив Держсекретар США Ентоні Блінкен, пише видання Times of Israel.

За словами Блінкена, в Ірану залишається мало часу, щоб повернутися до ядерної угоди після доповіді наглядового органу ООН з атомної енергії.

«Я не збираюся називати цю дату, але ми наближаємося до того моменту, коли суворе повернення до дотримання Спільного всеосяжного плану дій не відтворює переваг, досягнутих цією угодою», – сказав Блінкен.

Заява Блінкена пов'язана зі звітом, який опублікувало Міжнародне агентство з атомної енергії. У ньому йдеться, що завдання з моніторингу в Ірані «серйозно підірвані» після того, як Тегеран призупинив деякі інспекції агентством ООН своєї ядерної діяльності. Також наглядовий орган заявив, що Іран різко збільшив виробництво високозбагаченого урану за останні місяці.

Нагадаємо, Українська делегація в ООН закликала Північну Корею припинити ядерні випробування та провести повну денуклеаризацію.