Ізраїльські літаки атакували розташування іранських військових у Сирії

Іранські військові беруть участь в громадянській війні в Сирії на стороні офіційного Дамаску

Дамаск запевняє, що певну частину ракет йому вдалося перехопить

За даними сирійської державної інформагенції SANA пізно ввечері 6 січня по території країни було нанесено бомбовий удар. «Ізраїльський ворог здійснив повітряну атаку залпом ракет з боку окупованих сирійських Голан на деякі цілі в південному регіоні», – повідомляє агенція з посиланням на військове джерело.

За даними сирійських медіа, напади вразили район Ель-Кісве, на південь від Дамаска, та навколо міста Аль-Дімас, на захід від столиці.

Обидва ці райони вже були мішенню Ізраїлю. Там розташовані бази іранських збройних сил у Сирії.

Агенція SANA додає: у відповідь на атаку сирійські військові випустили в небо велику кількість ракет «земля-повітря». Військове джерело заявило SANA, що більшість ізраїльських ракет були перехоплені. Втім, останнє твердження ставлять під сумнів навіть у Сирії.

Останній раз Ізраїль атакував Сирію вісім днів тому – внаслідок удару по військовій батареї протиповітряної оборони загинув один сирійський солдат, ще декілька були поранені.

Як повідомлялося раніше, учора турецька артилерія у Сирії обстріляла російську базу.