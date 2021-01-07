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    Ізраїльські літаки атакували розташування іранських військових у Сирії

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    Іранські військові беруть участь в громадянській війні в Сирії на стороні офіційного Дамаску - Ізраїльські літаки атакували розташування іранських військових у Сирії
    Іранські військові беруть участь в громадянській війні в Сирії на стороні офіційного Дамаску
    Фото з відкритих джерел

    Дамаск запевняє, що певну частину ракет йому вдалося перехопить

    За даними сирійської державної інформагенції SANA пізно ввечері 6 січня по території країни було нанесено бомбовий удар. «Ізраїльський ворог здійснив повітряну атаку залпом ракет з боку окупованих сирійських Голан на деякі цілі в південному регіоні», – повідомляє агенція з посиланням на військове джерело.

    За даними сирійських медіа, напади вразили район Ель-Кісве, на південь від Дамаска, та навколо міста Аль-Дімас, на захід від столиці.

    Обидва ці райони вже були мішенню Ізраїлю. Там розташовані бази іранських збройних сил у Сирії.

    Агенція SANA додає: у відповідь на атаку сирійські військові випустили в небо велику кількість ракет «земля-повітря». Військове джерело заявило SANA, що більшість ізраїльських ракет були перехоплені. Втім, останнє твердження ставлять під сумнів навіть у Сирії.

    Останній раз Ізраїль атакував Сирію вісім днів тому – внаслідок удару по військовій батареї протиповітряної оборони загинув один сирійський солдат, ще декілька були поранені.

    Як повідомлялося раніше, учора турецька артилерія у Сирії обстріляла російську базу.

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    Теги: Сирія Ізраїль Іран війна
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