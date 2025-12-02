2 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 2 грудня 2025 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

2 грудня у світі відзначають Міжнародний день боротьби за скасування рабства. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого пророка Авакума.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 2 грудня 2025 року.

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день боротьби за скасування рабства

Цей день був встановлений Генеральною Асамблеєю ООН у 1986 році та приурочений до дати прийняття Конвенції про боротьбу з торгівлею людьми та з експлуатацією проституції третіми особами (1949 рік). Метою цього дня є підвищення обізнаності про жахливі форми сучасного рабства, включаючи торгівлю людьми, сексуальну експлуатацію, дитячу працю, примусові шлюби та використання дітей у збройних конфліктах. Це заклик до урядів та організацій світу посилити боротьбу із цими злочинами.

День безпородної собаки

День безпородної собаки відзначають у США 2 грудня та 31 липня. У цей день, приділяють увагу всім собакам змішаних порід. Цих собак часто ігнорують на користь чистокровних побратимів, але вони такі ж милі та заслуговують на любов та сім’ю у всьому світі. День безпородної собаки, що відзначається двічі на рік – 31 липня та 2 грудня, – це особливий день, присвячений підтримці, порятунку та вшануванню собак змішаних порід. Цей день має на меті підвищити обізнаність про долю собак змішаних порід у притулках і заохотити до прилаштування цих часто ігнорованих, але однаково милих домашніх улюбленців.

Всесвітній день запобігання забрудненню навколишнього середовища

Всесвітній день запобігання забрудненню навколишнього середовища (World Pollution Prevention Day) або Всесвітній день боротьби із забрудненням відзначається у всьому світі щорічно 2 грудня. День спрямований на підвищення обізнаності про проблему забруднення навколишнього середовища та про те, що ми можемо зробити, щоб цьому запобігти. Сьогоднішні невеликі зміни у повсякденному житті – здорове та чисте довкілля у майбутньому. Ця подія є ключовим днем, присвяченим підвищенню обізнаності про забруднення довкілля та його згубний вплив на здоров’я людей і планету. Цей день нагадує про нагальну потребу боротьби з різними формами забруднення, з особливим акцентом на тривожній проблемі забруднення пластиком.

Релігійні свята та їхня історія

День святого пророка Авакума

2 грудня православна церква вшановує пам'ять святого пророка Авакума (Авдія). Він був одним із дванадцяти малих пророків, жив у VII столітті до Різдва Христового. Пророк Авакум передбачив руйнування Єрусалима та Вавилонське полонення. Його пророцтва закликали народ до терпіння, віри та надії у часи випробувань. У народній традиції цей день відомий як Авакума день. Оскільки це початок зими, у цей час було прийнято молитися про гарний сон для дітей, а також просили пророку захисту від різних бід.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертали увагу на такі знаки, які віщували погоду та врожай:

Якщо на Авакума видно багато інею – до врожайного року.

Якщо цього дня йде сніг, який випадає з потужним вітром, – чекайте сніжну зиму.

Снігопад в Авакумів день віщує швидке потепління.

Якщо на Авакума хмари пливуть низько – скоро будуть сильні морози.

Яскраві зірки на нічному небі – до міцного морозу.

Історичні події

1015 – князь Ярослав Мудрий посів у Києві престол;

1805 – під Аустерліцом у Маркграфстві Моравія Наполеон Бонапарт розгромив об'єднану російсько-австрійську армію;

1823 – у посланні до Конгресу президент США Джеймс Монро проголосив принцип політичного невтручання європейських держав у справи Американського континенту («доктрину Монро»);

1852 – Президент Французької республіки Луї Наполеон Бонапарт оголосив себе імператором Франції під іменем Наполеон III і заснував Другу французьку імперію;

1864 – у Російській імперії проголошено судову реформу: рівність усіх перед законом, незалежність і незмінність суддів, введення суду присяжних для кримінальних злочинів тощо;

1896 – у приміщенні Харківського оперного театру відбувся перший на українських землях публічний кіносеанс;

1934 – в СРСР видано офіційну постанову про терор (як наслідок вбивства С. Кірова);

1942 – група вчених з університету Чикаго на чолі з Енріко Фермі продемонструвала керовану ядерну реакцію на першому ядерному реакторі;

1949 – Генеральна Асамблея ООН ухвалила Конвенцію про боротьбу з торгівлею людьми і з експлуатацією проституції іншими особами;

1960 – на металургійному заводі ім. Леніна в Кривому Розі задули доменну піч «Криворізька-Комсомольська» – тоді найбільшу у світі;

1966 – постановою Ради Міністрів СРСР створено Івано-Франківський інститут нафти та газу;

1971 – утворилася Федерація Об'єднаних Арабських Еміратів (об'єднує 7 князівств);

1991 – незалежність України визнали першими Канада і Польща;

1991 – полк зв'язку 13-ї армії (командир – В. Мартиросян) підняв над своїм розташуванням синьо-жовтий прапор;

1998 – колишнього прем'єр-міністра України Павла Лазаренка заарештовано у Швейцарії за звинуваченням у відмиванні викрадених державних грошей;

2010 – виконком ФІФА, за попередньою таємною домовленістю (згідно з власним визнанням президента ФІФА З. Блаттера), «проголосував» за надання прав проведення Чемпіонату світу з футболу 2018 Російській Федерації.

Іменини

День ангела святкують: Адріан, Афанасій, Богдан, Веніамін, Денис, Іван, Ілля, Костянтин, Максим, Микола, Павло, Петро, Семен, Тимофій, Федір, Юліан.