2 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
колаж: glavcom.ua

Свята 2 грудня 2025 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

2 грудня у світі відзначають Міжнародний день боротьби за скасування рабства. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого пророка Авакума.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 2 грудня 2025 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день боротьби за скасування рабства

2 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Цей день був встановлений Генеральною Асамблеєю ООН у 1986 році та приурочений до дати прийняття Конвенції про боротьбу з торгівлею людьми та з експлуатацією проституції третіми особами (1949 рік). Метою цього дня є підвищення обізнаності про жахливі форми сучасного рабства, включаючи торгівлю людьми, сексуальну експлуатацію, дитячу працю, примусові шлюби та використання дітей у збройних конфліктах. Це заклик до урядів та організацій світу посилити боротьбу із цими злочинами.

День безпородної собаки

2 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

День безпородної собаки відзначають у США 2 грудня та 31 липня. У цей день, приділяють увагу всім собакам змішаних порід. Цих собак часто ігнорують на користь чистокровних побратимів, але вони такі ж милі та заслуговують на любов та сім’ю у всьому світі. День безпородної собаки, що відзначається двічі на рік – 31 липня та 2 грудня, – це особливий день, присвячений підтримці, порятунку та вшануванню собак змішаних порід. Цей день має на меті підвищити обізнаність про долю собак змішаних порід у притулках і заохотити до прилаштування цих часто ігнорованих, але однаково милих домашніх улюбленців.

Всесвітній день запобігання забрудненню навколишнього середовища

2 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

Всесвітній день запобігання забрудненню навколишнього середовища (World Pollution Prevention Day) або Всесвітній день боротьби із забрудненням відзначається у всьому світі щорічно 2 грудня. День спрямований на підвищення обізнаності про проблему забруднення навколишнього середовища та про те, що ми можемо зробити, щоб цьому запобігти. Сьогоднішні невеликі зміни у повсякденному житті – здорове та чисте довкілля у майбутньому. Ця подія є ключовим днем, присвяченим підвищенню обізнаності про забруднення довкілля та його згубний вплив на здоров’я людей і планету. Цей день нагадує про нагальну потребу боротьби з різними формами забруднення, з особливим акцентом на тривожній проблемі забруднення пластиком.

Релігійні свята та їхня історія

День святого пророка Авакума

2 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

2 грудня православна церква вшановує пам'ять святого пророка Авакума (Авдія). Він був одним із дванадцяти малих пророків, жив у VII столітті до Різдва Христового. Пророк Авакум передбачив руйнування Єрусалима та Вавилонське полонення. Його пророцтва закликали народ до терпіння, віри та надії у часи випробувань. У народній традиції цей день відомий як Авакума день. Оскільки це початок зими, у цей час було прийнято молитися про гарний сон для дітей, а також просили пророку захисту від різних бід.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертали увагу на такі знаки, які віщували погоду та врожай:

  • Якщо на Авакума видно багато інею – до врожайного року.
  • Якщо цього дня йде сніг, який випадає з потужним вітром, – чекайте сніжну зиму.
  • Снігопад в Авакумів день віщує швидке потепління.
  • Якщо на Авакума хмари пливуть низько – скоро будуть сильні морози.
  • Яскраві зірки на нічному небі – до міцного морозу.

Історичні події

  • 1015 – князь Ярослав Мудрий посів у Києві престол;
  • 1805 – під Аустерліцом у Маркграфстві Моравія Наполеон Бонапарт розгромив об'єднану російсько-австрійську армію;
  • 1823 – у посланні до Конгресу президент США Джеймс Монро проголосив принцип політичного невтручання європейських держав у справи Американського континенту («доктрину Монро»);
  • 1852 – Президент Французької республіки Луї Наполеон Бонапарт оголосив себе імператором Франції під іменем Наполеон III і заснував Другу французьку імперію;
  • 1864 – у Російській імперії проголошено судову реформу: рівність усіх перед законом, незалежність і незмінність суддів, введення суду присяжних для кримінальних злочинів тощо;
  • 1896 – у приміщенні Харківського оперного театру відбувся перший на українських землях публічний кіносеанс;
  • 1934 – в СРСР видано офіційну постанову про терор (як наслідок вбивства С. Кірова);
  • 1942 – група вчених з університету Чикаго на чолі з Енріко Фермі продемонструвала керовану ядерну реакцію на першому ядерному реакторі;
  • 1949 – Генеральна Асамблея ООН ухвалила Конвенцію про боротьбу з торгівлею людьми і з експлуатацією проституції іншими особами;
  • 1960 – на металургійному заводі ім. Леніна в Кривому Розі задули доменну піч «Криворізька-Комсомольська» – тоді найбільшу у світі;
  • 1966 – постановою Ради Міністрів СРСР створено Івано-Франківський інститут нафти та газу;
  • 1971 – утворилася Федерація Об'єднаних Арабських Еміратів (об'єднує 7 князівств);
  • 1991 – незалежність України визнали першими Канада і Польща;
  • 1991 – полк зв'язку 13-ї армії (командир – В. Мартиросян) підняв над своїм розташуванням синьо-жовтий прапор;
  • 1998 – колишнього прем'єр-міністра України Павла Лазаренка заарештовано у Швейцарії за звинуваченням у відмиванні викрадених державних грошей;
  • 2010 – виконком ФІФА, за попередньою таємною домовленістю (згідно з власним визнанням президента ФІФА З. Блаттера), «проголосував» за надання прав проведення Чемпіонату світу з футболу 2018 Російській Федерації.

Іменини

День ангела святкують: Адріан, Афанасій, Богдан, Веніамін, Денис, Іван, Ілля, Костянтин, Максим, Микола, Павло, Петро, Семен, Тимофій, Федір, Юліан.

