Куди сходити у Києві 15-21 грудня: дайджест культурних подій

Відкриття виставки «Відомі / У Кадрі / Вдома: Київ і кияни на фото Миколи Озерова»

У Національному музеї декоративного мистецтва України працює виставка «Тендітна квітка Катерини Білокур»

Цього тижня Київ готує для своїх мешканців та гостей насичену програму подій, що допоможе відпочити та наповнитися культурними враженнями. Зокрема, музеї пропонують унікальні виставки – від сакральних «Київських оберегів» та масштабної ретроспективи «Всесвіт Якова Гніздовського» до «Симфонії кольору і орнаменту» Параски Власенко. На театральних сценах вас чекають різдвяні казки, рок-опери та класичні постановки. А для шанувальників музики та гумору – акустичний тур гурту «Без обмежень» та стендапи від Богдана Боярина і Фелікса Редьки. Крім того, на вас чекає безліч тематичних майстер-класів, літературних зустрічей та святкових концертів у бібліотеках.

«Главком» підготував добірку подій, які допоможуть відпочити 15-21 грудня.

Музеї

20 грудня – майстер-клас із соломоплетіння «Сніжинка» від майстрині Оксани Білоус;

20 грудня – лекція «Tatooвоїн». Татуювання українських військових як унікальна мова досвіду, пам’яті та особистої сили»;

21 грудня – практика колажу «Оберіг»;

до 18 січня 2026 року – виставка «Різдвяний політ «Щедрика»;

до 24 січня 2026 року – виставка «Київський оберіг»;

до 1 лютого 2026 року – виставка «Київ через об’єктив»;

до 15 лютого 2026 року – виставка «Українська ялинкова іграшка: від давнини до сьогодення»;

упродовж грудня – «Мій оберіг з війни/дому» – збір персональних історій у соцмережах музею; віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад»; віртуальна екскурсія «Хрещатик 1913 року»; віртуальна екскурсія «Ціна свободи».

Виставка «Київський оберіг»

У Музеї історії міста Києва триває унікальний проєкт, присвячений сакральним уявленням та феномену оберегу – від давніх амулетів до сучасних символів незламності.

У центрі експозиції – феномен оберегу, що проходить крізь усі етапи історії: від особистих амулетів до державних символів. Виставковий простір побудована на трьох рівнях охоронних практик – індивідуальному, побутовому та суспільно-презентаційному.

Особливе місце на виставці займає тема оберегу в найтемніший і найтрагічніший для країни період – під час війни. Символічними оберегами найчастіше стають речі, що поєднують військових із родиною – листи, фотографії, предмети з рідної оселі, безцінні дрібниці, виготовлені власноруч близькими людьми. Або ж – своєрідні «трофеї», свідки доброї вдачі, набуті на власному шляху боротьби. Осколок кулі, що пролетів повз і наче «зберіг» життя, зупинившись в одну мить. Каска, вервиця чимедальйон, що пройшли крізь ворожий вогонь.

На виставці представлені особисті речі українських військових, що захищали та вселяли в них віру у найтяжчі хвилини на фронті. Також демонструються особисті обереги та відеоісторіїукраїнців, які пережили окупацію, втратили домівки та змушені були поспіхом тікати від небезпеки військових дій

Коли: до 24 січня 2026 року.

Місце проведення: МВЦ Музею історії міста Києва, вул. Б. Хмельницького, 7, 3 поверх.

20 та 21 грудня – «У нас бувало теж деревце на Різдво…» – тематичний захід, присвячений традиціям святкування Різдва в родині Грушевських;

21 грудня – «Книжковий клуб на Паньківській»;

протягом місяця – виставка «Відомі/У кадрі/Вдома: Київ і кияни на фото Миколи Озерова»;

протягом місяця – виставка «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9». Екскурсія виставкою з кінопереглядом щодня від середи до неділі.

21 грудня – кураторські екскурсії виставкою «Всесвіт Якова Гніздовського» від мистецтвознавиці Ганни Лексіної;

до 31 грудня – виставка «Я вернусь до своєї Вітчизни…»;

до 31 грудня – постійно діюча виставка «Наш Сікорський»;

до 1 лютого 2026 року – міжмузейний виставковий проєкт «Всесвіт Якова Гніздовського» до 110-річчя від дня народження митця.

Виставка «Всесвіт Якова Гніздовського»

Музей української діаспори представляє масштабну ретроспективу творчості Якова Гніздовського – понад 90 дереворитів, ліногравюр та живописних полотен художника-графіка, чиї роботи зберігаються у провідних світових колекціях.

2025 рік позначений особливою датою для української культури та світового мистецтва графіки. Україна відзначає 110-річчя з дня народження Якова Гніздовського (1915–1985) – художника-графіка, чия творчість стала містком між українською традицією та американським модернізмом. Цей мистець створив унікальний стиль орнаментальних дереворитів, який неможливо сплутати з роботами інших авторів.

Народившись в Україні, Яків Гніздовський здобув світове визнання в еміграції у США, де розквітнув його талант графіка. Альберт Ейнштейн якось сказав: «Творчість – це заразна хвороба. Передавай її далі». Саме так вчинив Гніздовський зі своєю любов'ю до української природи та орнаментики – передав її через океани й континенти, зробивши надбанням світової культури. Сьогодні твори українського майстра входять до зібрань Національного художнього музею України, музейних колекцій США, Канади та численних приватних галерей.

Коли: до 1 лютого 2026 року, середа – неділя, 11:00–18:00 (каса – до 17:15), понеділок – вівторок вихідні.

Місце проведення: Музей української діаспори, вул. Князів Острозьких, 40Б.

20 та 21 грудня – кураторські екскурсії виставкою «Зустрінемось біля метро»;

до 31 грудня – виставка «Український Донбас шістдесятників» (родина Світличних, І. Дзюба, В. Стус, О. Тихий, М. Руденко, А. Горська);

до 31 грудня – виставка «Українські обличчя зони»;

до 4 січня 2026 року – виставка «Зустрінемось біля метро» до 65-річчя київського метрополітену.

20 грудня – «Ялинковий урожай»: квест виставкою «На фестини до Києва. Смачна історія крізь віки» та майстер-клас із виготовлення ялинкових прикрас із папьє-маше;

20 грудня – презентація книги Наталки Діденко «Тролейбус № 15»;

21 грудня – «Епоха свічок та балів: новий рік у ХІХ столітті»: музейне заняття та майстер-клас із виготовлення новорічної сніжинки;

до 1 лютого 2026 року – виставка «На фестини до Києва. Смачна історія крізь віки».

21 грудня – до різдвяних свят і до єврейського свята Ханука концерт класичної музики (фортепіано, скрипка, електронний орган, вокал);

до 26 грудня – виставка живопису «Єврейські мотиви Ігоря Губського».

20 грудня – фортепіанний концерт «Різдвяна феєрія»;

21 грудня – майстер-клас із виготовлення ялинкових прикрас;

до 18 січня 2026 року – виставка «Легенди порцеляни»;

до 18 січня 2026 року – виставка «Різдвяний Київ» із приватної колекції Марини Лук’янової.

до 21 грудня – виставки «Авангард. Арму. Історія» та «Авангард. Культур-Ліга». У межах фестивалю «100 років Асоціації революційного мистецтва України».

20 грудня – кураторська екскурсія виставкою «Авангард. Освіта. Межигірський керамічний технікум»;

20 грудня – майстер-клас із валяння «Іграшка-коник»;

до 31 грудня – віртуальна галерея «Марія Примаченко. Невідоме». Твори художниці з альбомів 1940-х рр.;

до 4 січня 2026 року – виставка «Коли минуле оживає – народжується майбутнє». Відреставровані твори з колекції музею;

до 4 січня 2026 року – виставка «Тендітна квітка Катерини Білокур». Твори народної художниці України Катерини Білокур. Віртуальний квест «Світ Катерини Білокур». До 125-річчя від дня її народження;

до 4 січня 2026 року – виставка «Параска Власенко. Симфонія кольору і орнаменту». Декоративний розпис. До 125-річчя від дня народження мисткині;

до 11 січня 2026 року – святкові майстер-класи до новорічно-різдвяних свят для школярів (за замовленням);

до 15 січня 2026 року – виставка «Авангард. Освіта. Межигірський керамічний технікум» у межах фестивалю Avant-Garde Kyiv Fest 2025;

до 18 січня 2026 року – виставка Петра Бойка «Мій Дім – Мій Хаос»;

до 1 лютого 2026 року – виставка творів кераміки Леоніда Нагірняка «0,5 | НАВПІЛ».

Виставка «Параска Власенко. Симфонія кольору і орнаменту»

У музеї працює ювілейна виставка «Параска Власенко. Симфонія кольору і орнаменту», присвячена 125-річчю від дня народження видатної художниці, майстрині народного декоративного розпису Параски Власенко (1900–1960).

Ретроспективна експозиція презентує близько 50 творів визначної української майстрині з музейної колекції різних періодів її творчості – від середини 1930-х рр. – до 1950-х рр. Це декоративні композиції, виконані на папері в техніках гуаші та акварелі, а також розписана нею кераміка 1930-х рр., виготовлена в Київських центральних експериментальних майстернях.

Представлені роботи повною мірою демонструють яскраву самобутність художниці і водночас близькість традиціям народного малювання.

Параска Власенко народилась у славнозвісному селі Скопці (нині село Веселинівка Київської області), яке на початку ХХ століття було центром народної творчості. Художниця працювала в різних видах народного мистецтва, створювала ескізи до килимів, вишивок, архітектурних споруд, поліграфії, а також декоративні станкові панно, розписувала керамічні вироби.

За внесок у народне мистецтво України та участь у виставці 1936 року Параска Іванівна одна із перших отримала почесне звання «Майстер народного мистецтва УРСР» і відзначено Дипломом І ступеня. За малюнки та ескіз килима, які експонувалися на міжнародній виставці у Парижі в 1937 р., її було нагороджено срібною медаллю та відзначено дипломом.

Національний музей декоративного мистецтва України зберігає унікальну, найбільш повну колекцію творів, яка охоплює всі періоди творчості художниці з 1935 до 1959 рр. і налічує понад 500 робіт.

Коли: до 4 січня 2026 року.

Місце проведення: Національний музей декоративного мистецтва України, вул. Лаврська, 9, корпус 2.

до 17 грудня – виставка «Михайло Андрієнко-Нечитайло. Херсон – Париж»;

21 грудня – подія видавництва «А-ба-ба-га-ла-ма-га» у межах виставки «У саду різдвянім»;

до 25 січня 2026 року – виставка «Олександр Мурашко. Київські вібрації»;

до 1 лютого 2026 року – виставка «У саду різдвянім».

20 грудня – екскурсія виставкою «Африка: директ»;

20 грудня – лекторій «У пошуках Жінки біля Ісуса»;

21 грудня – кураторська екскурсія виставкою «Африка: директ»;

21 грудня – святкова театральна майстерня «Легенда про Різдво» в межах програми «Читай-портик»;

21 грудня – різдвяний концерт від Петрикор оркестра;

до 11 січня 2026 року – виставка «Африка: директ» (із середи до неділі);

щосуботи – оглядові екскурсії виставкою «Африка: директ»;

щонеділі – кураторські екскурсії виставкою «Африка: директ»;

щовихідних – екскурсія Музеєм Ханенків.

18 грудня – ХХІ науковий семінар «Визначні особистості української культури у процесі формування національної самосвідомості. Історичний досвід і сьогодення». До 185-ї річниці від дня народження Михайла Старицького;

19 грудня – майстер-клас із петриківського розпису «Зимова пташка»;

20 грудня – театралізована імпреза «Різдвяна ніч»;

20 та 27 грудня – «Лисенки (неофіційні)»;

21 грудня – «Київське Різдво у Лисенків», екскурсія та кулінарний майстер-клас із приготування куті від фудблогерки Світлани Климовської;

до 31 грудня – «Гетьманіана Старицького». Історико-літературний проєкт спільно з Музеєм Шеремєтьєвих;

до 19 січня 2026 року – «Крим. Деколонізація». Мистецький проєкт кримсько- татарських митців;

до 19 січня 2026 року – «Різдвяний шелест». Виставка Марії Кристопчук;

екскурсії та події на замовлення: Welcome to Starytskyi House – англійською мовою; «Таємниці музичних інструментів» – квест для школярів.

Виставка «Різдвяний шелест»

Виставка сакрального живопису та барокової пластики художниці Марії Кристопчук.

«Шелест крил херувимів став головним символом експозиції. І саме херувими, крилаті охоронці світла, становлять вагому частину представлених робіт», – кажуть організатори виставки.

Експозиція торкається глибинних шарів української традиції й поєднує живопис, старовинну сакральну пластику і традиційний вертеп. Особливе місце в ній посідає натюрморт «Спадок».

Коли: до 19 січня 2026 року.

Місце проведення: Меморіальний будинок Лесі Українки, вул. Саксаганського, 97.

19, 20 грудня – Х Фестиваль української дитячої книжки «Зимові забави Азбукового Королівства»;

21 грудня – концерти класичної музики від Національної філармонії України;

21 грудня – різдвяний бал «Барокові маски» від письменниці Ганни Гороженко та її проєкту «Історія зі смаком»;

продовження виставок: «100 років Мрії про Музей»; «Митець національного сумління й бунту»; виставки-відзначення до Дня пам’яті жертв голодоморів; «Дух Шевченка нас гартує»; «Пилип Орлик – шлях гетьмана».

до 22 грудня – до Дня Збройних Сил України фотопроєкт «Одне фото – одне життя»;

до 28 грудня – виставка до Міжнародного дня волонтера «Волонтери – надійний тил».

Театралізовані вистави за участі акторів театру «Маскам Рад»:

20 грудня – «Така різна любов» Різдвяний бал;

21 грудня – «Вокзал для трьох». Різдвяна казка для дорослих.

18 грудня – «Кінострічка обірвана війною», вечір пам’яті, присвячений кінематографістам, які загинули на фронті;

21 грудня – «Зірка сходить», майстер-клас із виготовлення «Кози» до різдвяних свят;

до 25 грудня – фінальна колективна художня виставка артпроєкту «Мозаїка спадщини України» спільно з мистецькою агенцією Art Fine Nation;

до 5 січня 2026 року – виставка «Авангардна Україна». Театральний авангард 1920-30-х років, представлений творами А. Петрицького, В. Мелера, О. Хвостенка-Хвостова.

16 грудня – майстер-клас із випікання та розпису обрядових пряників;

17 грудня – майстер-клас із виготовлення зірок із соломи;

до 31 грудня – виставка «Правічні» спільно з WWF-Україна На платформі Google Arts&Culture;

до 15 лютого 2026 року – виставковий проєкт «Авангард. Витоки»: Творчість Бойчукістів презентує виставку Української народної ікони «Намалюю матір на Божничку в хаті…» в межах Фестивалю «Avant-garde Kyiv fest 2025», присвяченого 100-річчю Асоціації революційного мистецтва України;

до 10 червня 2026 року – віртуальна 3D-виставка «Іван Гончар. Збирач»;

упродовж грудня – проведення майстер-класів: плетіння дідухів, зірок і різдвяних павуків з соломи; розпис різдвяних пряників «панянок»; виготовлення та розпис різдвяних зірок; малювання хатньої ікони на склі; сукання різдвяної свічки з воску; виготовлення вибійчаних різдвяних скатерок.

16–31 грудня – артпроєкт «Світ їх не впіймав», присвячений творчому доробку Івана Кавалерідзе та Григорія Сковороди;

16–31 грудня – «Сталь перемоги: Люди, що творять долю України». Із фондів Музею.

до 23 грудня – виставка Тетяни Артюшенко;

до 29 грудня – святкова майстерня.

17 грудня – у межах проєкту «Краса рятує світ» «Різдвяна ялинка». Майстер-клас із пластинографії чи скульптури малих форм.

19 грудня – майстер-клас для дітей та дорослих із виготовлення декоративних воскових свічок «Різдвяна свічка з родиною Бунге»;

20, 21 грудня – тематична екскурсія «Родинне гніздо Бунге та його видатні сини»;

до 31 грудня – оглядові екскурсії музейною експозицією, екскурсії для шкільних груп.

20 грудня – лекція-читання про твір Генрика Сенкевича «Вогнем і мечем»;

до 22 грудня – всеукраїнська мистецька виставка «Золота спадщина. Калейдоскоп зимових свят»;

до 31 грудня – всеукраїнська благодійна мистецька виставка «Арт – тил»;

до 31 грудня – стендова вулична виставка «Від Богдана до Івана».

15-20 грудня – виставка «Джерело Світла»;

15-20 грудня – виставка «Музей у валізі: люди, історії, рефлексії»;

15-20 грудня – виставка «Цеглина за цеглиною – історія КПІ в цеглі»;

15-20 грудня – виставка «Наше Підґрунтя»;

17 грудня – благодійний захід;

18 грудня – відкриття виставки «Дива Новоріччя»;

20 грудня – родинна субота;

Оглядові та тематичні екскурсії на запит.

15 грудня – відкриття виставки «Київське князівство 14-15 століть. Український фактор у безпеці Європи».

Театри

Театр «Золоті ворота»

Вистава Brecht.Cabarett (Брехт.Кабаре)

Вистава Brecht.Cabarett «(Брехт.Кабаре») створена за мотивами п’єси Бертольда Брехта «Барабани вночі», драматург Андрій Бондаренко, переклад з німецької Миколи Ліпісівіцького. Пісні на вірші Брехта в перекладі Сергія Жадана.

Вистава створена за підтримки Українського культурного фонду, копродукція з Харківським державним академічним театром ляльок імені В.А.Афанасьєва

Жанр: пісні про погані часи

Коли: 15, 18 та 19 січня, 18:00.

Місце проведення: Театр «Золоті Ворота». вул. Шовковична, 7А.

Головна сцена

20 грудня – «Казка про музичну ялинку», інтерактивна казка-забавка;

21 грудня – прем’єра «Снігова Королева», музична подорож.

Дитячий простір

17, 20 грудня – «Обережно, незнайомець!», інтерактивна казка для найменших.

Київський національний академічний Молодий театр

16 грудня,18:00 – вистава «Сватання на Гончарівці»;

16 грудня, 18:00 – вистава «Саша, винеси сміття»;

17 грудня,18:00 – вистава «Сватання на Гончарівці»;

17 грудня,18:00 – вистава «Фрекен Жюлі»;

17 грудня,18:00 – вистава «Зашнурована пара»;

18 грудня,18:00 – вистава «Неймовірна історія кохання»;

18 грудня,18:00 – вистава «Ін'єкція безсмертя»;

19 грудня,19:00 – вистава «Ідеальне вбивство»;

19 грудня,18:00 – вистава «Чи одружиться нарешті Фігаро?»;

20 грудня, 14:00 – авторська екскурсія Оксани Пурик «За лаштунками Молодого»;

20 грудня,18:00 – вистава «Синій автомобіль»;

20 грудня,18:00 – вистава «Зілля»;

21 грудня,12:00 – вистава «Зілля»;

21 грудня,18:00 – вистава «Метод Гронхольма»;

21 грудня,18:00 – вистава «Зілля».

Вистава «Метод Гронхольма»

Ви обожнюєте свою роботу? Тримаєтесь всіма силами за своє робоче місце? Нервуєтесь перед кожною співбесідою, яка може обернутись у справжнє пекло для недосвідченого кар’єриста?

Опинившись на одній співбесіді, чотири герої розуміють, що їх втягнуто у захоплюючу детективну гру. Та чи варто вбивати в собі людяність заради посади топменеджера в престижній компанії?

Коли: 21 грудня, 18:00.

Місце проведення: Молодий театр, вул. Прорізна, 17.

16, 20 грудня – «Одеса. Шалене кохання»;

17 грудня – «Пристрасті дому пана Г.-П.»;

18, 20 грудня – «Double Double, або Загадкова пастка»;

19, 21 грудня – «Мамо, де ти?»;

19 грудня – моновистава актора Петра Миронова «Врубель»;

21 грудня – «У Києві, на Подолі.., або «Гдє ві сохнітє бєльйо?».

19 грудня – музично-поетичний вечір із нагоди 40-річчя творчої діяльності головного диригента театру Василя Василенка «Маестро запрошує»;

21 грудня – рок-опера на дві дії «Патріот».

16, 17 грудня – «Ліниві та ніжні», вертикальні прояви горизонтальних пристрастей;

19 грудня – «Я піду в далекі гори», подорож із піснями Володимира Івасюка у пошуках радості;

20 грудня – «Камінний господар», романтична легенда.

16 грудня – вистава «Цілуй мене, Кет!»;

19, 20 грудня – вистава «Штраус в опереті»;

21 грудня – вистава «В джазі тільки дівчата».

16 грудня – «Як стати королем». Мудрі поради для дошкільного та молодшого шкільного віку;

17 грудня – вистава Харківського театру ляльок «Як стати королем». Мудрі поради;

18, 19 грудня – вистава Харківського театру ляльок «Жираф Монс». Харківська історія воєнної весни.

Прем’єра вистави «Кавказьке крейдяне коло»

«Кавказьке крейдяне коло» – це притча про справедливість, співчуття та сміливість діяти тоді, коли світ занурюється в хаос. Бертольд Брехт написав її у останні роки Другої Світової війни, перебуваючи в еміграції.

Події п’єси розгортаються на землях Кавказу, зруйнованих громадянською війною, де мораль і справедливість доводиться відбудовувати з руїн. У центрі історії служниця Груше, яка попри смертельні ризики рятує немовля, покинуте правителями під час втечі.

Брехт ставить питання: хто справді заслуговує на світ, який ми будуємо?

Коли: 20 та 21 грудня, 18:00.

Місце проведення: Театр драми і комедії на лівому березі Дніпра, Броварський пр., 25.

Бібліотеки

до 15 грудня – книжкова виставка «Права людини: голос кожного»;

до 15 грудня – виставка матеріалів і репродукцій картин «Наївний живопис: відображення української душі», до 125 років від дня народження Катерини Білокур;

17 грудня – стрим-бесіда з кандидатом філологічних наук Іваном Братусем «90 років з дня народження Кеннета Елтона Кізі» та 50 років з виходу фільму «Пролітаючи над гніздом зозулі»;

18 грудня – презентація книги Олега Андроса і Клавдії Куницької «Сновидіння»;

до 20 грудня – ілюстрована виставка матеріалів до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС «Є в пам’яті і біль, і подяка»;

21 грудня – відкриття виставки робіт фотографки Тетяни Фоменко «Кольорова геометрія»;

до 31 грудня – книжкова виставка «Новорічні традиції: магія святкування в українській культурі»;

щопонеділка – курс лекцій і практичні заняття «Мобільна грамотність. Смартфон для дорослих»;

щовівторка – «Уроки малювання олівцем або в техніці акварель» – мистецький проєкт спрямований на надання можливості діючим військовим, ветеранам, членам їхніх родин і ВПО займатися мистецтвом;

щосереди – бібліографічні огляди нових надходжень «Літературні новинки», а також курс лекцій і практичні заняття «Мобільна грамотність. Смартфон для дорослих»;

щочетверга – заняття з української мови «Яке прекрасне рідне слово»;

щоп’ятниці – курси з німецької мови «Курс німецької мови. Початковий рівень» та розмовний клуб «Спілкуймося українською впевнено».

15–21 грудня – художня виставка талановитих аматорів «Калейдоскоп талантів»;

16 грудня – розмовний клуб української мови «Мовна скарбниця»;

16 грудня – розмова про літературу та показ хронікально-документального фільму «Побачення з Максимом Рильським» і зустріч з автором сценарію, оповідачем Максимом Рильським-молодшим і режисером Олексієм-Нестором Науменком;

18 грудня – кінозал запрошує на перегляд художнього фільму.

17 грудня – «Зустрічі творчих людей», присвячені різдвяним традиціям України.

21 грудня – літературно-психологічний тренінг з Юлією Белінською.

18 грудня – заняття в студії «Чарівний пензель» – для тих, хто хоче вчитися малювати;

18 грудня – засідання клубу «Читаємо рідною мовою» – для тих, хто прагне вдосконалювати своє знання української мови;

18 грудня – заняття в клубі «Чарівний клубок» – для тих, хто має бажання навчитися в’язати гачком та спицями;

21 грудня – зустріч із педагогом-дизайнером Ларисою Сливко на тему «Композиція як основа творчого процесу»;

15–21 грудня – виставка живопису та графіки Лариси Пуханової та Вадима Жуковського «Життя тварин», виставка ілюстрацій Лариси Пуханової «Казка forever» до книжки української письменниці Олени Чуйкової «Казка про зоопарк».

16 грудня – розмовний клуб української мови «Магія слова»;

18 грудня – концерт фортепіанної музики «Різдвяні зустрічі» у виконанні студентів Академії мистецтв імені Павла Чубинського;

21 грудня – розмовний клуб «Єдині» (потрібна реєстрація);

21 грудня – літературна вітальня «Вишневі зустрічі».

15 грудня – майстер-клас ліплення з глини Трипільської біноклеподібної посудини від Людмили Смолякової;

17 грудня – презентація книги «Нариси мого суспільного життя» Віктора Шишкіна, першого Генерального прокурора України, судді Конституційного Суду;

18 грудня – засідання жіночого клубу «Стиль життя» з майстер-класом «Ялинкові прикраси»;

18 грудня – розмовний клуб української мови «Українська – це круто!»;

постійно діючі виставки – етнографічний простір вишивки та побуту; киргизький куточок «Кут ене босогосу»; кімната-музей Д.М. Гнатюка; виставка парфумів «Парфум – краса, яку не бачить око»; виставка української порцеляни «Світ крихкої краси». Можливе проведення екскурсій і лекцій за попередньою домовленістю.

15–21 грудня – виставка Юльці Кисіль «Роздуми у фото і текстах»;

15 грудня – арттерапевтичний майстер-клас із психологинею Ксенією Мінаєвою;

16 грудня – відкриття виставки картин Елен Орро;

17 грудня – розмовний клуб української мови «Зустрічі з українською»;

17 грудня – зустріч із дитячою письменницею Юлією Гапекою;

18 грудня – практикум із Михайлом Храставком «Мистецтво дихання»;

19 грудня – клуб «ПсиголоГ_і_Я»;

21 грудня – гурток з образотворчого мистецтва для дітей «Фантазія без меж» (за попереднім записом);

21 грудня – гурток з образотворчого мистецтва для дорослих «АртРелакс» (за попереднім записом).

18 грудня – засідання літературно-розмовного клубу «Моя мова». Літературні читання творів сучасної української письменниці Марії Матіос.

17 грудня – народознавча бесіда «До нас іде Різдво»;

18 грудня – мовна практика в розмовному клубі «Говоримо українською»;

18 грудня – літературно-музична вітальня «Зимове розмаїття»;

20 грудня – speaking club «Мовознайка» «На Різдво – до Європи»;

20 грудня – надання психологічної підтримки ВПО та киянам «Клуб самодопомоги»;

20 грудня – голосні читання та майстер-клас із виготовлення «Різдвяного ангела» «Історії, які трапляються на Різдво»;

20 грудня – майстер-клас на занятті гуртка «Родинне коло» «Різдвяна Коза».

18 грудня – урок творчості «Росла собі ялинонька, об’ємна поробка» (до Дня вічнозелених рослин);

20 грудня – святкові вечорниці клубу позитивного спілкування друзів «З Різдвом Христовим!».

15 грудня – «Світ Джейн Остін» (до 250-річчя від дня народження Джейн Остін). Кіноперегляд та книжкова виставка;

до 15 грудня – «Можливості – обмежені, здібності – безмежні», до Міжнародного дня людей з інвалідністю. Благодійна виставка, бесіда;

16 грудня – презентація книги «Сім поглядів на війну» Ярослава Поліщука;

17 грудня – «Поетка свого мовчання» поетично-музичний вечір Лесі Мудрак;

17–19 грудня – «Київські новорічно-різдвяні традиції». Книжкова виставка;

18 грудня – жіноче творче коло психосоціальної підтримки Тані Срібної;

18 грудня – 15 січня – «Новорічний калейдоскоп» до різдвяних і новорічних свят. Книжково-ілюстративна виставка-свято;

20 грудня – театральний відеолекторій «Пітер Брук». До 100-річчя від дня народження видатного англійського режисера;

21 грудня – театральна вистава Майстерні Лазовіч «Райко»;

до 31 грудня – книжкова виставка «Різдво в світовому мистецтві». Книжково-ілюстративна виставка;

щопонеділка – перегляди фільмів мовою оригіналу;

щочетверга – арттерапевтичні зустрічі з психологинею Юлією Фоміних;

щосуботи об 11:00 – English Speaking Club.

19 грудня – майстер-клас із виготовлення різдвяного павука.

Концерти

Хор «Гомін». Нова Різдвяна програма

15 - 17 грудня 2025 року у Національній філармонії України відбудеться концерт хору «Гомін».

«Той самий Щедрик» - це нова святкова програма хору «Гомін», яка приємно здивує навіть поціновувачів творчості колективу. Які б виклики не стояли перед ним, він з радістю береться за нову роботу. «Гомін» буквально заряджає присутніх своєю енергією та любов’ю до життя. Різдвяна атмосфера концертів хору «Гомін» - це те, що потрібно для ментального здоров’я.

Коли: 15 грудня, 16:30; 16 та 17 грудня 16:30 та 19:00.

Місце проведення: Національна філармонія України, Володимирський узвіз, 2.

Концерт гурту «Без обмежень»

Гурт «Без обмежень» повертається з акустичною програмою та зіграє концерти більше ніж у 20-ти містах України. Ексклюзивне звучання хітів й камерна атмосфера – саме таким буде всеукраїнський акустичний тур, який стартує вже 15 грудня у Києві.

Уперше, за час існування, гурт зіграє настільки масштабну серію акустичних концертів: близько 50 виступів у філармоніях, театрах та концертних залах по всій країні.

У програмі виступу найулюбленіші хіти: «Без неї ніяк», «Дим», «Весь світ», «Зорі запалали», «Вільні люди» та інші – в акустичному звучанні.

Коли: 15 та 16 грудня, 19:00.

Місце проведення: МЦКМ, Алея Героїв Небесної Сотні, 1.

Новорічно - різдвяний концерт

23 та 24 грудня Національна опера України імені Т. Г. Шевченка проведе великий святковий гала-концерт, присвячений найкращим зразкам класичної музики та балету.

Під час концерту глядачі почують Увертюру до опери «Весілля Фігаро» (В. А. Моцарт), знамениту Каватину Фігаро з опери «Севільський цирульник» (Дж. Россіні), Арію Леонори з опери «Сила долі» (Дж. Верді) та Арію Каварадоссі з «Флорії Тоски» (Дж. Пуччіні).

На сцені будуть також представлені Па де де з балету «Сильфіда» (Х. Левенсхольд), ефектне Гран па з балету «Дон Кіхот» (Л. Мінкус), легендарний номер «Лебідь, який помирає» (К. Сен-Санс) та багато іншого.

Коли: 19 грудня – 17:00, 20-21 грудня – 15:00.

Місце проведення: Національна опера України ім. Т. Г. Шевченка, вул. Володимирська, 50.

Стендапи

«Батя. Богдан Боярин. Сольний стендап»

20 грудня в Центр-Холл відбудеться на стендап-концерт Богдана Боярина «Батя» – масштабна подія, де ти першим почуєш свіжі, чесні та максимально відверті жарти від одного з найяскравіших коміків сучасної стендап-сцени.

Богдан ділитиметься смішними спостереженнями, несподіваними історіями та своїм поглядом на те, що значить бути «Батею» сьогодні. Атмосфера обіцяє бути теплою, чесною і по-справжньому вибуховою.

Коли: 20 грудня, 19:00.

Місце проведення: Будинок Профспілок Центр-Холл, Майдан Незалежності 2.

Фелікс Редька «Стендап без мату»

Фелікс Редька їде в тур без мату. В часи коли стендап асоціюється з матюччям і брудом, комік з міста Суми вирішив створити концерт без нецензурної лексики, щоб прийти на нього змогли діти, батьки, дідусі, а найголовніше бабусі.

Вас чекає година нового матеріалу, якого не було на ютубі і півгодини інтерактивного аукціону на армію.

Коли: 20-21 грудня, 19:00.

Місце проведення: Будинок Кіно, вул. Саксаганського, 6.