Церковний календар на січень 2026 року: коли святкуємо Василя, Тетяни і Водохреще

Свята у церковному календарі на січень 2026 року

Січень 2026 року – особливий місяць у православному календарі, оскільки він розпочинає календарний рік і містить одне з головних християнських свят – Хрещення Господнє, або Богоявлення. Окрім цього, віряни святкують Хрещенський Святвечір та вшановують пам'ять багатьох важливих святих.

Нагадаємо, що з 1 вересня 2023 року Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський церковний календар. Це означає, що всі неперехідні свята із фіксованою датою відзначаються на 13 днів раніше від староюліанського стилю.

«Главком» публікує актуальний церковний календар та перелік головних свят у сучні 2026 року за новим календарем.

Головні церковні свята у січні 2026 року

1 січня – Обрізання Господнє; святого Василя Великого;

5 січня – Хрещенський Святвечір;

6 січня – Хрещення Господнє, або Богоявлення;

7 січня – Собор Предтечі та Хрестителя Господнього Іоана;

12 січня – святої мучениці Тетяни;

24 січня – святої преподобної Ксенії Римлянки;

27 січня – перенесення мощей святителя Іоана Златоустого;

30 січня – трьох святих: Василя Великого, Григорія Богослова, Івана Золотоустого.

Перелік свят у церковному календарі на січень 2026 року: