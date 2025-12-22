Церковний календар на січень 2026 року: коли святкуємо Василя, Тетяни і Водохреще
Свята у церковному календарі на січень 2026 року
Січень 2026 року – особливий місяць у православному календарі, оскільки він розпочинає календарний рік і містить одне з головних християнських свят – Хрещення Господнє, або Богоявлення. Окрім цього, віряни святкують Хрещенський Святвечір та вшановують пам'ять багатьох важливих святих.
Нагадаємо, що з 1 вересня 2023 року Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський церковний календар. Це означає, що всі неперехідні свята із фіксованою датою відзначаються на 13 днів раніше від староюліанського стилю.
«Главком» публікує актуальний церковний календар та перелік головних свят у сучні 2026 року за новим календарем.
Головні церковні свята у січні 2026 року
- 1 січня – Обрізання Господнє; святого Василя Великого;
- 5 січня – Хрещенський Святвечір;
- 6 січня – Хрещення Господнє, або Богоявлення;
- 7 січня – Собор Предтечі та Хрестителя Господнього Іоана;
- 12 січня – святої мучениці Тетяни;
- 24 січня – святої преподобної Ксенії Римлянки;
- 27 січня – перенесення мощей святителя Іоана Златоустого;
- 30 січня – трьох святих: Василя Великого, Григорія Богослова, Івана Золотоустого.
Перелік свят у церковному календарі на січень 2026 року:
|
Дата
|
Православне свято
|
1 січня
|
Обрізання Господнє,святого Василія Великого
|2 січня
|передсвяття Богоявлення, святого Сильвестра, папи Римського
|
3 січня
|
святого пророка Малахія та святого мученика Гордія
|4 січня
|собор 70-ти святих апостолів, преподобного Теоктиста ігумена
|
5 січня
|
Хрещенський Святвечір,
святих мучеників Теопемпта і Теони
|
6 січня
|
Хрещення Господнє, або Богоявлення
|
7 січня
|
Собор Предтечі та Хрестителя Господнього Іоана
|8 січня
|святого преподобного Юрія; святого ісповідника Еміліяна; святої преподобної Домніки
|9 січня
|святого мученика Полієвкта
|
10 січня
|
святих Пратулинських мучеників; святого Григорія; святого преподобного Маркіяна
|
11 січня
|
святого преподобного Теодосія Великого
|
12 січня
|
Мучениці Тетяни Римської,
|
13 січня
|
святих мучеників Єрмила і Стратоніка
|14 січня
|святих преподобних Отців, убитих у Синаї; святої рівноапостольної Ніни
|
15 січня
|
святих преподобних Павла Тивейського та Івана Кущника
|
16 січня
|
поклін чесним оковам святого апостола Петра
|17 січня
|святого преподобного Антонія Великого
|
18 січня
|
святих Анатасія і Кирила, архієпископів Олександрійських
|19 січня
|святого преподобного Макарія Єгипетського
|
20 січня
|
святого преподобного Євтимія Великого
|21 січня
|святого ісповідника Максима; святого мученика Неофіта
|
22 січня
|
святого апостола Тимотея; святого преподобного мученика Анастасія Персидського
|
23 січня
|
святого священномученика Климента; святого мученика Агатангела
|
24 січня
|
Святої преподобної Ксенії Римлянки
|25 січня
|святого Григорія Богослова, архієпископа Царгородського
|26 січня
|святих преподобних Ксенофонта і Марії
|
27 січня
|
Перенесення мощей святителя Іоана Златоустого
|28 січня
|святого преподобного Єфрема Сирійця
|29 січня
|перенесення мощей святого священномученика Ігнатія Богоносця
|
30 січня
|
Трьох святих: Василія Великого, Григорія Богослова і Івана Златоустого
|31 січня
|святих чудотворників і безсрібників Кира та Івана
