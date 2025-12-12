День Сухопутних військ Збройних сил України: дата та історія свята, привітання у прозі та листівках

12 грудня українці вшановують мужність і героїзм піхотинців, проявлені у боротьбі за свободу, незалежність і територіальну цілісність України

12 грудня 2025 року в Україні відзначають День Сухопутних військ. В цей день вшановують наших захисників у механізованих, артилерійських, танкових, ракетних та десантних війська та інших військовослужбовців, які ведуть наземні операції.

Воїни Сухопутних військ становлять найчисленніший підрозділ ЗСУ. Під час повномасштабної війни ці воїни воюють у важких умовах та у безпосередній близькості до ворога.

Сьогодні чудова нагода привітати тих, хто боронить нашу державу у сухопутних військах. Більше про історію свята та оригінальні способи привітань читайте в матеріалі від «Главкома».

Зміст

Коли відзначають День Сухопутних військ Збройних Сил України?

День Сухопутних військ Збройних Сил України встановлено указом президента України Леоніда Кучми «Про День Сухопутних військ України» від 18 жовтня 1997 р. № 1167/97.

«Ураховуючи заслуги Сухопутних військ України як найбільш численного виду Збройних Сил України у забезпеченні обороноздатності держави постонавляю: Установити в Україні свято – День Сухопутних військ України, яке відзначати щорічно 12 грудня», – йдеться у документі.

Історія Дня Сухопутних військ

Сучасні Сухопутні війська ведуть свій початок від Армії Української Народної Республіки та Української Галицької Армії 1917-1922 років. Брали участь у Війні за незалежність (Радянсько-українська війна), Польсько-українській та Радянсько-польській війнах.

Сухопутні війська були сформовані у складі Збройних Сил України у 1996 році. Проте від 1991 року загальновійськові підрозділи та з'єднання ЗСУ брали участь у стримуванні будь-якої гіпотетичної агресії проти України.

Після розпаду СРСР і проголошення незалежності, Україна отримала одну з найсильніших армій у світі, чисельність якої налічувала 780 тис. чоловік, 6,5 тис. танків, 7 тис. бойових броньованих машин, 7,2 тис. артилерійських систем, 900 вертольотів і 2,5 тис. одиниць тактичної ядерної зброї. У момент утворення збройних сил в Україні діяли три військові округи: Київський, Одеський і Прикарпатський.

Загальна чисельність Сухопутних сил станом на початок 2013 року становила 57 тис. чоловік особового складу, 686 танків, 72 бойових вертольоти, 2065 бойових броньованих машин, 716 артилерійських систем (гармат, мінометів і реактивних систем залпового вогню) калібру 100-мм і більше.

Чим займаються Сухопутні війська

З 1994 року Україна приєдналась до Програми «Партнерство заради миру», одним з найважливіших напрямів якої є участь підрозділів Збройних Сил України в операціях з підтримання миру.

Спектр завдань, які виконують миротворчі підрозділи, є досить широким:

чергування на постах спостереження, патрулювання у зоні відповідальності, охорона церков, супроводження конвоїв;

повітряні перевезення персоналу місії, високоповажних осіб та вантажів, патрулювання та спостереження, супроводження переміщення військ, пошуково-рятувальні операції та медична евакуація (56 овз);

супровід конвоїв з гуманітарним вантажем, паливом, матеріально-технічними засобами, надання гуманітарної допомоги місцевому населенню (усі підрозділи).

Контингент ЗСУ у Демократичній Республіці Конго фото з відкритих джерел

Активну позицію України та її Збройних Сил в миротворчій діяльності показує офіційна статистика ООН, за якою Україна в 2009 році увійшла в першу десятку країн-контрибуторів ООН. Оцінка діяльності наших миротворців є найвищою, багато з них відзначено державними нагородами України, іноземних держав, ООН та НАТО.

До 2022 року Збройні сили України брали участь у трьох миротворчих операціях. 7 березня 2022 року указом президента Володимира Зеленського українських миротворців відкликано зі всього світу у зв’язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України. Станом на 2022 рік Україна була дев’ятою країною за кількістю військовослужбовців у миротворчих місіях ООН.

Командувач Сухопутних військ – Геннадій Шаповалов. Що про нього відомо

Президент Володимир Зеленський у червні 2025 року призначив бригадного генерала Геннадія Шаповалова командувачем Сухопутних військ Збройних сил України – рід військ, на який лягає основний тягар бойових дій і який також займається питаннями мобілізації.

Бригадний генерал Геннадій Шаповалов

Геннадій Шаповалов у 2000 році закінчив Інститут танкових військ Харківського державного політехнічного університету, а в 2012 році – Командно-штабний інститут застосування військ (сил) Національного університету оборони України, обидва з відзнакою. Також здобув освіту в Національному університеті «Острозька академія» за спеціальністю «Міжнародні відносини, громадські комунікації та регіональні студії» та завершив навчання у Воєнному коледжі армії США.

Пройшов усі етапи військової служби, починаючи з командира танкового взводу до командира 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Станом на 2022 рік очолював Головне управління військового співробітництва Збройних сил України. 20 червня 2023 року став членом Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України.

Навесні 2024 року зайняв посаду командувача Оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія». 16 квітня 2024 року призначений командувачем військ оперативного командування «Південь», але 4 лютого 2025 року був звільнений. Президент Володимир Зеленський повідомив, що бригадний генерал Геннадій Шаповалов працюватиме у Вісбадені, де розташоване командування НАТО з надання допомоги та тренувань для України NSATU, зосереджуючись на координації надання безпекової допомоги Україні.

19 червня 2025 року Геннадій Шаповалов був призначений президентом України командувачем Сухопутних військ Збройних сил України.

Привітання до Дня Сухопутних військ у прозі

Вітаю всіх причетних з Днем Сухопутних військ України! Нехай служба буде безпечною, а перемога України – швидкою! Дякую за все нашим героям! Повертайтеся додому цілими і неушкодженими!

***

З Днем Сухопутних військ України! Ваша служба – це гідне заняття. Нам всім спокійніше від того, що саме ви захищаєте нас і забезпечуєте нашу перемогу. Нехай же у вас все буде відмінно і в особистому, і в професійному житті. Спасибі вам за все! Зі святом!

***

Прийміть вітання з Днем Сухопутних військ України! Я бажаю вам, в першу чергу, здоров'я і всіляких благ, а до них нехай додасться щастя, успіх і загальну повагу. Нехай всі мрії збудуться, а неприємності зникнуть. Поздоровляю!

***

Зі святом, дорогі бійці! Бажаємо вам постійної переваги над будь-яким супротивником, умілого управління, міцного здоров'я, довгих років життя, чистого мирного неба, вірних подруг, хоробрих і відданих друзів і всієї удачі світу! Вітаємо!

***

Вітаю з Днем Сухопутних військ України! Побажаю вічної переваги над противником, бойового духу й оптимістичного настрою, бравого здоров'я і поваги, правильних позицій у житті та діяльності, високого достатку і великого щастя.

Привітання до Дня Сухопутних військ у віршах

З днем Сухопутних військ країни,

Для України так важливі –

Зв'язківці, льотчики, танкісти,

Ракетні війська, артилеристи.

І славить Україна воїнів своїх усіх,

Бо з нашими військами чекає мир нас і успіх.

Ви хоробрі, відважні офіцери і солдати,

Бажаєм відзначати важливі всі вам дати.

***

Заслуговують піхотинці до себе уваги,

Нагороди отримують за сміливість й відвагу.

Зі святом тебе я вітаю,

Сміливим, сильним і відважним бути бажаю.

Щастя, миру, успіхів і добра,

Щоб професія престижною була.

***

Сухопутні війська,

У цей день вам побажаю,

Буде служба нехай легка,

Безпечно протікає.

І хай з неба на погон

До вас всі зірочки злітають,

Ви країни нашої заслін,

Весь народ вас поважає!

Слава Україні!

Привітання до Дня Сухопутних військ у яскравих листівках

Як долучитися до Сухопутних військ України

До структури Сухопутних військ України входять:

Механізовані війська;

Танкові війська;

Ракетні війська і артилерія;

Війська ППО;

Армійська авіація;

Спеціальні війська;

Війська освіта;

Військова підготовка;

Забезпечення;

Безпілотні системи.

Сухопутні війська пропонують:

Повне забезпечення. Військова служба гарантує стабільне фінансове забезпечення від 20+ до 120+ тис. грн на місяць, повне речове та продовольче забезпечення (забезпечення формою, взуттям, спорядженням та повноцінне харчування від українських виробників), безкоштовні медичні послуги та повний соціальний пакет. Професійна підготовка та навчання. Забезпечується підготовка для всіх без винятку військовослужбовців на фондах найбільш розвинутої мережі навчальних центрів та полігонів в Україні. Базова – 45 днів, фахова – до 2 і більше місяців. Кар'єрний розвиток. Забезпечуються найширші у Збройних Силах України можливості кар'єрного розвитку для найбільш професійних, сміливих та підготовлених військовослужбовців на посадах усіх рівнів.

На сайті Сухопутних військ України можна заповнити анкету та отримати супровід й індивідуальну консультацію на всіх етапах.