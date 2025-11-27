Головна Країна Події в Україні
У Чернівцях чоловік підпалив одну з найважливіших синагог у світі (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
У Чернівцях чоловік підпалив одну з найважливіших синагог у світі (фото)
Синагога була зведена близько 180 років тому
фото: Об'єднана єврейська община України

Унаслідок пожежі ніхто не постраждав

У Садгорі сталася пожежа в історичній синагозі садгорських хасидів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Об'єднану єврейську общину України.

Зазначається, що чоловік проник у будівлю в момент, коли охоронець вийшов за ворота, зібрав книги та вчинив підпал. Поліція оперативно прибула на місце й затримала правопорушника. «Встановлено, що місяць тому він намагався підпалити місцеву церкву та за попередніми даними є психічно неврівноваженим», – йдеться в повідомленні.

У Чернівцях чоловік підпалив одну з найважливіших синагог у світі (фото) фото 1
Садгірська синагога вважається однією з найважливіших споруд у хасидському світі
Садгірська синагога вважається однією з найважливіших споруд у хасидському світі
фото: Об'єднана єврейська община України

Будівля є однією з центральних святинь династії Садигура – заснованої рабином Ісраелем з Ружина. Синагога була зведена близько 180 років тому, реставрована у 2017 та вважається однією з найважливіших споруд у хасидському світі.

Нагадаємо, під час однієї з атак російськими безпілотниками в Одесі було пошкоджено історичну синагогу «Нахлас Еліезер», розташовану в районі Пересипу.

Як повідомлялося, Служба безпеки та Національна поліція викрили пʼятьох поплічників російських спецслужб, які вчиняли серійні підпали у Києві, Дніпропетровській та Харківській областях. у Кривому Розі затримано 14-річного підлітка, який на замовлення російських спецслужб намагався спалити місцеву синагогу.

До слова, столичні правоохоронці встановили трьох порушників, які напали на синагогу в Оболонському районі і залили сльозогінним газом одного з членів єврейської громади.

пожежа релігія Чернівці

